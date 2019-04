HOROSCOP pentru săptămâna 22-28 aprilie. Taurii au parte de o săptămână interesantă pe plan amoros, Berbecii trebuie să fie mai tandri cu persoana iubită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 22-28 aprilie 2019. Planeta dragostei, Venus, face conjunctie cu Chiron aflat in Berbec. Relatiile sunt puse la incercare si sentimente puternice ies la iveala. Relatia este din interes sau din placere? Politetea nu este punctul forte pentru nimeni. Lumea are nevoie de onestitate. Adevarul va iesi la iveala brutal de dureros. Dar apoi ranile vor fi vindecate si totul va reveni pe fagasul normal.



HOROSCOP. Cum vor influenta toate acestea viata amoroasa in saptamana 22-28 aprilie, afli citind in continuare!

HOROSCOP BERBEC

In viata amoroasa este nevoie de mai multa apropiere de partenerul de cuplu. Spune-i mai des cat de mult inseamna pentru tine. Lasa-te purtat de pasiune. Rezerva-ti weekend-ul pentru plimbari, excursii prin imprejurimile localitatii in care stai. Daca esti singur, esti manat in actiune de impulsuri. Bucura-te de ceea ce-ti rezerva viitorul!

HOROSCOP TAUR

O saptamana interesanta din punct de vedere amoros. Se anunta discutii importante cu partenerul de viata. Esti mai intelegator, te exprimi cu mai multa claritate. In weekend se anunta momente intime, pasionale si misterioase, in acelasi timp. Daca esti singur, profita de zilele ce vor veni pentru a-ti face cunoscute intentiile de cucerire!

HOROSCOP GEMENI

Relatia de cuplu trece printr-o perioada calma, pozitiva. Starea ta de spirit este foarte buna si vrei sa te apropii mai mult de partenerul de cuplu. Weekend-ul se anunta pasional si senzual, apetitul amoros este in crestere. Explorezi multe laturi ale sexualitatii cuplului. Daca esti singur, se anunta o escapada care sa-ti starneasca pofta de viata.

