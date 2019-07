HOROSCOP pentru săptămâna 22-28 iulie 2019. Fecioarele au parte de un cadou de la astre, Balanțele sunt sub presiune

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 22-28 iulie 2019 ; cu cele doua eclipse ale verii 2019 in sfarsit in urma noastra, cea totala de Soare si cea partiala de Luna, este timpul sa ne mai si relaxam. Soarele intra in zodia Leu in ziua de marti, urmat de Venus in ziua de duminica deci sa dam Cezarului ce e al Cezarului. Vine vremea in care Leul detine suprematia pe Cer si in vietile noastre ! Este timpul sa gandim ganduri mai fericite si optimiste. La multi ani tuturor Leilor ! Vom avea si un aspect astral fantastic ce se contureaza – Marte in trigon cu norocosul Lupiter, ceea ce ne aduce noroc incredibil si ocazii aproape miraculoase in anumite aspecte din viata. Meritam sa tragem aer in plamani ca sa ne revigoram dupa intensitatea primei 20 zile ale lunii iulie.

HOROSCOP. Cu Soarele, Venus si Marte in Leu, este timp pentru distractie sub cerul senin de vara! Marti, Soarele intra in Leu si ni se ofera perioada din an in care sa ne petrecem cateva saptamani facand ceea ce iubim si ne face mare placere. Pentru unii, poate sa insemne sa stai undeva pe o plaja, pentru altii poate fi munca placuta si lejera sau un proiect creativ. Orice ar fi, iti va face placere sa faci ceea ce faci. Focuseaza-te deplin pe asta acum pentru ca vom avea 3 planete in Leu, zodia care semnifica inima ta. Urmeaza-ti inima cu bucurie !

HOROSCOP. Joi, urmeaza doua aspecte astrale fantastice si frumoase ale acestei luni iulie. Marte in Leu este in trigon cu norocosul Jupiter iar Mercur retrograd in conjuncrie cu Venus in Rac. Venus este in ultimele sale zile in Rac si va intra duminica in Leu dar asta nu inseamna ca aspectul nu ar fi romantic. Joi poti fermeca pe oricine prin ce spui si cum arati ! Iar norocul este de partea ta datorita lui Marte si Jupiter ! Vei fi in locul potrivit la momentul potrivit, iar acele sincronicitati si coincidente fascinante sunt la ordinea zilei, totul va fi de zece ori mai bine decat te asteptai. Poti deja sa te pregatesti ca Joi 25 iulie sa fie o zi speciala pentru tine si sa iti propui ceva curajos. Apoi duminica 28 iulie, Venus planeta iubirii si relatiilor intra in Leu, unde se alatura Soarelui si lui Marte care sunt deja in aceasta zodie cu inima mare si iubitoare de bine si distractie.



HOROSCOP BERBEC

Daca traiesti situatii de insatisfactie legat de autoritati sau persoane cu rol oficial in viata ta, daca simti ca se asteapta prea mult de la tine si ca ai multa presiune pe tine pentru care trebuie sa iti asumi raspunderea, va fi imposibil sa ignori aceste trairi si constatari. Te vei putea confrunta cu aceste angoase insa recomandarea saptamanii este sa continui pentru moment sa mergi pe drumul pe care te afli. Trebuie sa incetezi sa te ingrijorezi. Fii pregatit sa stai drept si demn pentru a primi solutii neprevazute dar benefice pentru viitorul tau ce vin la momentul potrivit.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In aceasta saptamana extraordinara, provocarea ta este ca ai putea sa ai indoieli si ganduri noi despre o tema despre care credeai ca ai clasat-o cu o decizie finala si clara. Astrele te pun sa te reintorci si sa revizuiesti anumite decizii iar aceasta este cea mai buna strategie pentru tine pana la inceputul lui august, sub Mercur retrograd. Foarte important pentru tine acum este sa faci orice esti in stare pentru a mentine armonia ca ingredient la baza oricaror lucruri ce implica familia. Ai obligatii asumate si nu sunt dubii despre asta.

HOROSCOP GEMENI

In aceasta saptamana, miscarea unica a astrelor te poate pune intr-o situatie in care sa fii nevoit sa iei o pauza necesara pentru gandire. Aceasta se intampla urmare a unei schimbari bruste de directie pe care altcineva din viata ta o face sau vrea sa o faca. Vei vedea o fateta a acestei persoane din viata ta pe care nu ai vazut-o pana acum. Oricat de dificil iti poate parea ca este, e mult mai bine sa stai pe loc pur si simplu ca observator si sa vezi ce urmeaza sa se dezvolte de aici in continuare.

