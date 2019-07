HOROSCOP pentru săptămâna 22-28 iulie 2019. Leii au parte de o săptămână excelentă alături de partener, Săgetătorii nu-și pot controla emoțiile

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP Saptamana 22-28 iulie 2019 are semnificatii aparte din punct de vedere astrologic. Am trecut cu totii peste eclipsele verii 2019, dar efectele se vor mai resimti ceva vreme. Marti, Soarele intra in zodia Leu, iar Venus il va urma spre sfarsitul saptamanii. Cu Soarele, Venus si Marte in Leu, este timp pentru distractie sub cerul senin de vara!

HOROSCOP Leul este romantic, generos, jucaus si plin de bucuria de a fi – este copilul cel mare al zodiacului ! Iesi si tu la joaca sau gaseste in tine copilul interior, ia-l in brate si traieste viata asa cum meriti ! Daca copilul este undeva ratacit si infricosat, recupereaza-l si reda-i bucuria de a fi specifica lui, vindeca-i frica si da-i iubirea necesara de a creste si a ajunge mare si increzator in el si in viata!

HOROSCOP BERBEC

Daca poti depasi obstacolele ce vor aparea vei avea o perioada minunata in cuplu. Profita de energia pozitiva pe care o vei avea in weekend pentru a-ti revitaliza relatia de cuplu. Nu permite ca problemele de zi cu zi sa devina o povara. Daca esti singur, se anunta un final de saptamana interesant.

HOROSCOP TAUR

Urmeaza o saptamana in care tu si jumatatea ta va puteti revitaliza relatia. Dupa aceea, mentine o atitudine mai conservatoare si fii atent la ce spui astfel incat sa nu apara tensiuni intre tine si partenerul de cuplu. In weekend lucrurile se vor imbunatati. Asa ca bucura-te de aceasta perioada indiferent ca esti sau nu intr-o relatie.

HOROSCOP GEMENI

Relatia de cuplu va fi minunata in aceasta saptamana. Ai sansa de a rezolva unele probleme care generau tensiuni intre tine si jumatatea ta. Puteti planifica si o noapte fierbinte, una in care sa va reindragostiti unul de celalalt. Finalul de saptamana este pozitiv asa ca umpleti-l cu activitati care va fac fericiti pe amandoi. Daca esti singur nu dispera: lucruri bune sunt pe cale sa se intample.

