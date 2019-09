HOROSCOP pentru săptămâna 23 - 29 septembrie 2019. Începe sezonul Balanțelor. Opoziție cu Chiron

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 23-29 septembrie 2019, saptamana echinoctiului de toamna, a debutului sezonului Balanta si a Lunii Noi in Balanta – este timpul sa ne recalibram sistemele pentru iarna si sa ne reechilibram lumea interna si externa. Cu o Luna Noua fabuloasa in actiune – ce va avea loc sambata 28 septembrie in zodia relatiilor – nu avem scuze. Este timpul sa impingem lucrurile mai departe pe toate fronturile, in special in relatii. Suntem ajutati in acest sens si de planeta iubirii Venus care e deja in Balanta, adica la ea acasa, deci e incredibil de activa, sustinandu-ne sa punem trecutul in spate si sa avansam spre o viata mai buna in amor, spre prietenii mai fructuoase si spre un viitor financiar mai bun.

HOROSCOP. Soarele intra in Balanta de luni 23 septembrie cand salutam si echinoctiul de toamna. Esti gata sa spui bun venit toamnei ? Soarele in Balanta – zodia lui “NOI” – ne invata ca putem culege roade prin cooperare si colaborare, roade pe care e frumos sa le si impartim cu cei alaturi de care am trudit. Este momentul in care ne indreptam toata atentia spre a forma si mentine relatii bune. Arta de a fi un bun companion este cheia de a supravietui acelor nopti lungi de iarna. Unde trebuie sa preiei tu initiativa si sa te intalnesti cu ceilalti la jumatatea drumului in relatie ?

HOROSCOP. Saptamana are si unele aspecte norocoase minunate ce ne ajuta chiar in acest sens. Mercur e in sextil cu norocosul Jupiter, apoi Venus e in sextil cu norocosul Jupiter. Acestea ofera unele oportunitati fantastice pentru aranjamente care sa functioneze si pentru a intalni pe cineva special care va juca un rol cheie in fericirea ta. Luna Noua din Balanta de sambata 28 septembrie este exact ce avem nevoie pentru a spune start unei vieti mai fericite de iubire si unor relatii mai fericite.

HOROSCOP. Ea este in opozitie cu Chiron, micul astru vindecator de rani. Balanta este despre a-ti echilibra nevoile cu cele ale altora. Chiron este principiul reconcilierii – a instinctului cu intelectul, a dumnezeirii cu umaul, a lui yin cu yang. Luna Noua in Balanta ne invata ca uneori calea spre vindecare este prin alti oameni. Cand ne focusam pe altii, ne distantam de problemele noastre si ne ptermitem ca vindecarea sa se intample natural. Nu conteaza daca nu a functionat ceva inainte. Incearca din nou, pentru ca aceasta Luna Noua este norocoasa. Ea ofera perspective, putand ajuta in zonele delicate ce pareau de neatins pana acum. Putem multumi pentru asta lui Chiron dar si lui Venus, lui Saturn si Nodurilor lunare.

HOROSCOP. Saturn traverseaza punctele de eclipsa Nodul Nord si Sud pentru ultima data in ziua Lunii Noi in Balanta si este deci timpul sa lasam trecutul in spate o data pentru totdeauna. Daca ti-ai platit datoriile, o recompensa se indreapta spre tine. Daca nu, este timpul sa inchei cu tot ce a fost, asa cum a fost, apoi sa mergi mai departe. Este o perioada in care relatiile se testeaza. Fa tot ce poti, fa intelept si nu te mai uita inapoi. Dragostea si norocul oricum te asteapta in viitor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.