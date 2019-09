Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

HOROSCOP BERBEC

Draga Berbecule, stresul este cea mai proasta stare a mintii deci relaxeaza-te si indrazneste sa privesti cu claritate la problemele si situatiile ce simti ca te sufoca, pentru a le rezolva corespunzator. Ia-le pe rand pentru ca oricum vin multe altele in continuare, sezonul fiind plin. Controleaza-ti stresul ca sa fii prompt in obligatiile tale. Soarele intra in Balanta, deci este opus zodiei tale. O data pe an, simbolic vorbind, Soarele este cel mai indepartat de tine. Soarele reprezinta energia deci si energia ta poate fi mai scazuta si ai nevoie de mai mult somn. Respecta-ti nevoia de a te odihni mai mult. Insa, aceasta pozitie a Soarelui iti va da mai multa obiectivitate si detasare in a-ti privi cele mai apropiate prietenii si parteneriate (inclusiv cu sotul/sotia). Ai acum ocazia sa iti observi stilul de a relationa si sa iti faci o idee mai buna despre punctele tale forte sau slabe. Poti invata ceva important despre tine. Iar Marte iti va da multa energie sa muncesti sustinut.



HOROSCOP TAUR

Draga Taurule, sufleca-ti manecile pentru ca intri in modulul de munca o data cu intrarea Soarelui in sezonul Balantei. Vei munci sustinut si iti vei seta standarde ridicate pentru a fi eficient si productiv. Vei incepe sa iti examinezi felul in care ar trebui sa iti gestionezi viata in general si ce datorii, obligatii si responsabilitati implica asta. Trebuie sa faci unele ajustari pentru ca altii au planuri pentru tine ; vor sa faci ceva pentru ei si tu trebuie sa integrezi si asta dar si propriile tale treburi. Nu te teme, poti gestiona totul. Pune-ti timp deoparte sa ai grija de sanatatea ta fizica si asigura-te ca ramai in contact cu nevoile tale. De idei grozave nu duci lipsa, iar daca ritmul este unul derulat in pace vei avea ocazia sa capeti multa experienta si sa iti implinesti unele vise. Comunicarea si unele negocieri te vor ajuta mult acum. Trebuie sa te misti repede si sa nu lasi timpul sa treaca fara sa profiti de aceasta energie a sezonului Balantei care iti este benefic.



HOROSCOP GEMENI

Draga Gemeni, Soarele intra in zodia Balantei in aceasta saptamana iar pentru tine se simte ca si cum ajungi in parcul de distractii. Balanta e semn de aer ca si tine, deci vei primi increderea de sine sa te exprimi si sa fii exact cine esti. Ai determinarea sa faci fix ce vrei. In mod natural, vei iesi si te vei simti bine, cu spiritul liber si mai usor decat in sezonul Fecioarei. Vacante, petreceri, reuniuni sociale plus ocazia de a-ti exprima vocea creativa, toate iti aduc satisfactii. Dragostea infloreste si ea pentru ca atitudinea ta spre relatii este mult mai jucausa si usoara la suflet. Prinde ocazia sa te relaxezi de cate ori poti pentru ca acasa se anunta multa agitatie, activitate, haos. In general, totul pare a se imbunatati, in special in viata profesionala care e plina de oportunitati.

