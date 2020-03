HOROSCOP pentru săptămâna 23-39 martie. Taurii pot cucerii inimile, Fecioarele sunt romantice

HOROSCOP. Avem o Luna Noua provocatoare dar puternica in Berbec, singura din aceasta zodie din tot anul. Aceasta se afla chiar la incrucisarile de drumuri ale destinului, exact in cuadratura cu punctele de eclipsa, adica cu Nodurile Lunare in Rac si Capricorn. Soarele in Berbec este primul care ajunge la intalnire pe 23 martie, urmand sa vina si Luna Noua pe 24 martie. Iar vindecatorul de rani, Chiron in Berbec, este implicat doua zile la rand, deci e vremea de scos artileria grea.

HOROSCOP. Suntem in modulul de supravietuire…Dar exista si asa de multa putere la dispozitia noastra acum ! Este puterea de a distruge. Dar si puterea de a vindeca si construi o lume noua, individual si colectiv. Tu pe care o alegi?

HOROSCOP. Saptamana incepe luni 23 martie cu un cod portocaliu ca intensitate astrologica pentru ca agresivul Marte, planeta confruntarii, actiunii, razboiului se intalneste cu Pluto, planeta mortii si renasterii, a finalurilor si a noilor inceputuri, ambele in Capricorn. Ultima data cand a avut loc aceasta conjunctie a fost in aprilie 2018, deci ne putem da seama cum se simte aceasta energie.

HOROSCOP. Nu se simte usor o asemenea intalnire dintre doua planete puternice in ambitiosul si insetatul de putere Capricorn. Putem vedea multa lume deruland lupte de putere in aceste zile. Capricornul e semnul autoritatii, conduce guvernele, organizatiile, bancile si este asociat si cu figura paterna. Ne putem imagina ca vestile globale pot fi dominate de noi valuri de autoritate sub implicarea lui Marte si Pluto care nu lasa garda jos deloc. Dar, ca nota pozitiva, din aceste confruntari de forta ale oamenilor va iesi ceva puternic si eroic.

HOROSCOP. Asa se intampla intotdeauna. Marte este asociat si cu forta masculina, deci uniunea sa cu alchimistul Pluto in Capricorn poate sa continue sa transforme rolurile traditionale dintre femei si barbati preluate inca din vremuri arhaice. Cu alte cuvinte, barbatii sa faca si treburi de femei (macar sa vada cum e) si viceversa.

HOROSCOP. Cele doua energii se vor unifica. Daca te simti coplesit cum sa iti gasesti locul in aceasta lume ciudata din aceasta perioada, claritatea se va intoarce de marti 24 martie cand va avea loc singura Luna Noua in zodia Berbec din acest an. Acest eveniment este ca un cadou cu funda roz care ne va oferi idei noi si proaspete de care avem asa de mare nevoie. Unde ai lasat frica sa te tina ca si paralizat ? Sub influenta independentului Berbec te vei simti imputernicit sa iti asumi sanse.

HOROSCOP. Sa ne uitam in fata spre data de 1 octombrie cand va avea loc Luna plina tot in Berbec si cand va fi momentul de a culege semintele pe care le punem acum, de aceasta Luna Noua de martie. Joaca-ti jocul bine ca sa culegi roade pe masura ! Mentine-ti focusul pe obiectivele tale personale care iti aduc propriile tale beneficii in aceasta perioada. Despre asta este Berbecul, despre a nu uita de tine.

HOROSCOP. Nu, nu este egoism, este iubire de sine, mai ales in timpul sezonului Berbecului ! Proiectele tale pot sa explodeze frumos peste 6 luni de acum incolo si vei avea multe de impartasit cu lumea. Fii, asadar, focusat pe tine si pe tot ce vrei sa insemne noi inceputuri pentru tine, asa, in actualele conditii de limitare, izolare si preocupare pentru sanatate. Nu da vina pe coronavirus, pe autoritati ca te tin izolat, ca sa nu creezi lucruri noi, proiecte noi, relatii noi, oportunitati de viitor.

Pe 24 si 25 martie, atat Soarele cat si Luna vor fi in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani.

HOROSCOP. Da, exista energii cu adevarat agresive ce navigheaza acum dar exista si un potential enorm pentru vindecare. Luna Neagra Lilith este si ea aproape de aceasta Luna Noua in Berbec, deci din nou e nevoie de atentie si prudenta pentru ca pot iesi la lumina aspecte din intunericul fiecaruia. Dar altfel cum pot fi vazute, vindecate, eliberate ?

HOROSCOP. Weekendul vine o o alta nota : vineri si sambata, amoroasa si stralucitoarea Venus in Taur intra intr-un dans dinamic cu Jupiter apoi cu Pluto, ambii in Capricorn. Sa ne pregatim pentru inimi larg deschise si pentru constientizari subite despre o atractie romantica. Jupiter vine cu seva adevarului si spune ca ceea ce simti nu trebuie tinut inchis in tine, cu exceptia cazului in care adevarul tau ar risca sa aduca drame si suparari in vietile altora. Singura problema cu Jupiter este ca ne poate face sa ne aruncam inainte cu entuziasm fara sa luam i considerare toate aspectele unei situatii. Din fericire, Jupiter este in Capricorn si Venus este in Taur acum, ambele semne de pamant, deci vom avea picioarele destul de bine infipte in Terra, chiar daca mintea este in nori si avem stele in ochi. In plus, acea energie a lui Pluto poate aduce o nota de secret in aceste conexiuni amoroase.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O energie rara si intensa pricinuita de coordonatorul tau Marte in combinatie cu Pluto in sectorul ambitiilor si succesului tau inseamna pentru tine ca unele din acele idei nebunesti pot parea, dintr-o data, foarte in regula si foarte prospere. Ultima data cand aceasta intalnire a avut loc a fost in aprilie 2018, deci iti poti da seama cum se va simti aceasta saptamana. Orice va veni, nu te lupta, nu opune rezistenta. Zodia ta de pionier adora sa aiba parte de noi inceputuri.

Nu iti lasa mintea sa te infricoseze. Chiar daca poti gandi ca e prea mult, prea curand, probabil ca este doar indoiala si rezistenta. Daca exista ceva la care ai muncit, ce ti-ai dorit, ce ai asteptat cu nerabdare, accepta cu bratele deschisa si ai incredere ca iti vei da seama pe parcurs de detaliile calatoriei. Daca insa te afli pe un drum ce iti pare ca nu duce nicaieri, aceasta saptamana te poate catapulta sa iesi din respectiva directie. Doar pentru ca altii se tin agatati acolo nu inseamna ca trebuie sa fie si pentru tine. Gandeste-te si daca ceva nu se simte in regula in tine, ai acum ocazia si puterea sa spui stop si sa iti construiesti un nou inceput.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Alerta la orizont ! Cosmosul deruleaza energii puternice si agresive si este in interesul tuturor, mai ales al tau, sa te gandesti de doua ori sau oricat de mult este nevoie inainte de a sari sa faci ceva sau sa spui ceva. Sub conjunctia rara dintre Marte si Pluto, ai putea confunda opinii si credinte cu fapte reci si dure. Si ultimul lucru pe care zodia ta circumspecta doreste sa o faca este sa se exprime gresit in fata unui auditoriu gresit. Tu poti cuceri inimile si mintile oamenilor cu ratiune si compasiune – NU cu duritate, cu razboi sau sa le tii lectii ce sa faca si cum.

Si alti oameni au propriul lor discernamant si nimanui nu ii place sa i se tina predici. De fapt, in orice situatie in care te simti ca vrei sa dai sfaturi sau sa faci pe coordonatorul e mai bine sa amani interventia ta pana spre weekend. Chiar daca lucrurile iti par urgente pe moment, ai incredere ca aceasta presiune interna pe care o simti este de la aceste planete intense. Distrage-ti atentia cu munca, cu o carte buna sau un serial palpitant si lucrurile se vor vedea diferit spre finalul saptamanii cand energia devine dintr-o data mult mai placuta.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Distantarea sociala nu trebuie sa creeze si distantare emotionala. Daca ai asteptat momentul ideal sa spui cuiva ce simti sau sa duci lucrurile la un alt nivel in relatia voastra, energia puternica a acestei saptamani actioneaza pentru tine oferindu-ti interludiu fierbinte. Conjunctia dintre Pluto si Marte se intampla doar o data la cativa ani si acum are loc in sectorul tau de erotism si intimitate. Daca poti capta atentia persoanei de interes, nu vei fi dezamagit. Ai un secret care te arde ?

Este o oportunitate buna sa scapi de el din pieptul tau. Cei singuri ar fi bine sa se ocupe de imaginea lor de prezentare si sa fie proactivi in a-si gasi partenerul. Poti cunoaste pe cineva si printr-o intalnire virtuala, de ce nu ? Da sanse si celor care poate nu stiu sa isi faca un profil foarte atragator dar care sunt persoane foarte in regula. Aceste energii favorizeaza si orice alt tip de colaborari, nu doar cele sentimentale si erotice. Nu astepta ca altii sa vina spre tine, in special daca ai o idee buna si ai si in minte cu cine poti coopera.

