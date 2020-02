HOROSCOP pentru săptămâna 24 februarie – 1 martie 2020. Gemenii sunt creativi, Leii încearcă să scape de limite

HOROSCOP. Aceasta saptamana contine celebra zi de 29 februarie cu care ne intalnim doar o data la 4 ani si este sambata, fiind urmata si de martisor si de debutul calendaristic al primaverii, deci ne asteapta un weekend special.

HOROSCOP. Incepe un nou sezon si planetele ne sustin sa gandim nou, sa facem ceva nou, sa ne imbracam diferit, sa iesim cu oameni noi, sa ne exprimam in moduri noi.

HOROSCOP. Pana in weekend insa, Soarele, Marte, Mercur si Nodurile Lunare se aliniaza – marti 25 si miercuri 26 februarie, deci un nou capitol incepe. Abia a trecut Luna Noua in Pesti de duminica 23 februarie iar Mercur retrograd va intra intr-o noua faza in calatoria sa inversa prin Pesti. Sa ne folosim imaginatia, ne transmite ! Cu Uranus destul de activ in acest mix, cu siguranta vom fi placut surprinsi.

HOROSCOP. Astrele ne spun in aceasta saptamana sa schimbam tonul daca lucrurile par ca un disc stricat…

HOROSCOP. Vei simti unde e nevoie de o alta abordare, unde lucrurile suna ca si cum se repeta o poveste veche expirata. Mercur este deja de o saptamana retrograd in Pesti si e timpul sa ne uitam si dupa alti pesti in ocean. Orice te supara, orice nu este chiar in regula pentru tine si balteste dandu-ti o stare proasta inseamna ca da semne ca se apropie de final. Nu te lasa prins in capcane, nu lasa sabotorii sa te traga inapoi si treci la o noua abordare de indata.

HOROSCOP. Sextilul de marti dintre Soare si Marte in Capricorn, in sincronicitate cu Nodurile Lunare ne sustin pentru o actiune decisiva.

HOROSCOP. Ia initiativa si nu te teme. Da, Mercur este retrograd dar asta nu inseamna sa nu traim, sa nu actionam, ci sa vedem ce nu ne mai convine din ce a fost si sa schimbam foaia.

HOROSCOP. Miercuri, si Mercur retrograd li se alatura dar sa nu ne asteptam la maxima claritate ; inca mai avem de asteptat putin pana sa ne simtim cu picioarele pe pamant si total stapani asupra mintii noastre. Dar macar acum e perioada sa luam in considerare idei noi, sa cercetam, sa ne interesam, sa aflam mai multe. Daca ceva nu mai merge, clar ca e nevoie de schimbare iar posibilitatile sunt dinamice acum, profita !

HOROSCOP. Weekendul se anunta a fi sexy, nu doar pentru ca e special cu zi de 29 februarie si cu zi de Martisor, dar pentru ca vineri 28 Venus, planeta iubirii, are ceva de spus in combinatie cu Pluto. Nu e vreme de jumatati de masura ? Inima ta trebuie lasata sa aleaga daca simte nevoia unui nou inceput, unei regenerari pe acest plan – pentru asta este Pluto in viata noastra. Ori totul, ori nimic ! Decide acum.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Profita de atmosfera primei parti din saptamana cand actiunile iti vor fi mature si serioase, sustinute de planete cu aceasta energie. Astfel, vei evita sa repeti greseli vechi si vei putea avansa fara probleme sau obstacole. Gandirea concisa te ajuta sa iti pui la punct un plan si o agenda pentru ca urmatoarele miscari sa iti fie eficiente. Ai acumulat intelepciune prin suficiente dificultati si incercari anterioare. Acest tip de lectii pot fi costisitoare dar nu pot fi uitate niciodata. Esti cine esti si datorita lor.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In aceasta saptamana, focusul iti va fi asupra relatiilor. Vei rezolva orice provocare poti avea cu oamenii din jurul tau si acest fapt te va duce cu cativa pasi valorosi mai departe. Solutiile finale la care ajungi nu apar urmare a unei baghete magice ci propriilor tale eforturi. Esti in stare sa iti recunosti greselile si sa iti asumi responsabilitatea. Daca accepti vechi erori, iti vei imbunatati puternice situatia. Relatiile din familie se imbunatatesc spre o stare de spirit pozitiva, comoda si calma. Buna dispozitie a partenerului este cea care te relaxeaza cel mai mult. Foarte bine, nu are nicio logica sa fii in stare de alerta sau tensiune in propria ta casa.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Aceasta saptamana iti aduce oportunitatea sa iti exprimi ideile creative. Tu ai multe idei noi si te descurci sa vii cu solutii exact cand lucrurile par a fi atins un punct mort. O calatorie pe care ti-o doreai se anunta a aparea in peisaj in ciuda unor obstacole. Mai mult, te poti astepta la schimbari si reasezari in special pe plan personal. Vei primi unele vesti bune care iti vor face zilele stralucite si optimiste si iti vor schimba unele predictii negative intr-un anumit aspect.

