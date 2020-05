Horoscop pentru săptămâna 25-31 mai. Berbecii se concentrează pe bani, Leii trebuie să fie activi

Este ultima saptamana din mai, deci trebuie sa profiti. Am avut o Luna noua in Gemeni la finalul saptamanii trecute, ceea ce a netezit calea spre noi proiecte. Unde vrei sa-ti canalizezi energia? Ce conteaza pentru tine cu adevarat? Venus este inca retrograd, de aceea va trebui sa-ti asculti in continuarea inima. Mercur va intra in Rac din 28 mai, astfel incat comunicarea va deveni si mai emotionala.

Te simti ca la “Surprize-surprize”? Marte si Uranus sunt “vinovati”! Inca de la inceputul saptamanii Marte si Uranus sun plini de surprize, mai mult sau mai putin incantatoare. Intotdeauna se va petrece cate ceva, iar viteza de actiune va fi destul de mare. Sextilul dintre Marte in Pesti si Uranus in Taur iti va face inima sa bata cu putere.

Apoi Mercur se va intalni cu punctele de eclipsa (adica Nodurile Lunare) pentru ca apoi sa paraseasca zodia Gemeni pentru Rac. Atentie mare! Mercur urmeaza sa spuna ceva cu adevarat important! Poate urmeaza o intalnire speciala, poate iti vine o idee geniala…

Pe masura de Mercur avanseaza in Rac, incepand din 28 mai, discutiile devin si mai sentimentale, si mai emotionale. Totusi, daca cineva apropiat tie doreste sa taca, respecta-i tacerea.

Vineri, 29 mai, Soarele in Gemeni face sextil cu Chiron aflat in Berbec. Gaseste vindecarea in cuvinte. Indrazneste sa vorbesti despre ce te doare, despre ce te dearanjeaza! Totul va fi bine!



Horoscop. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, focusul acestei saptamani iti sunt finantele. Vei avea discutii cu oamenii potriviti si asta te va ajuta sa ai acces la propuneri si oportunitati care iti pot creste veniturile. Iti poti revizui optiunile folosind informatii valoroase de la profesionisti specializati. Spre mijlocul saptamanii, vei simti nevoia sa evadezi din tot ca sa iti gasesti echilibrul in natura. Nu ezita sa organizezi mici calatorii cu cei dragi spre weekend.

Horoscop. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, cuvantul care iti caracterizeaza saptamana este reinnoire. Vei avea de-a face cu subiecte din trecut si vei deschide usa spre schimbare si progres. Tu intelegi ca prezentul nu are ce sa iti mai ofere diferit la acest moment deci schimbarea este imperativa, deci vei incepe sa te schimbi. Spre finele saptamanii vei fi capabil sa iti promovezi mai bine planurile pentru ca si comunicarea se imbunatateste. Nu lasa nimic sa te opreasca acum din ce ti-ai propus.

Horoscop. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, in aceasta saptamana focusul iti va fi cu predilectie pe finante si pe cariera. Vei avea cheltuieli de gestionat si multe responabilitati la locul de munca ce te vor face sa muncesti suplimentar. Viata personala si sociala va fi elementul tau de echilibru. Totul este gestionat foarte eficient de tine dar te poti si obosi mult. Spre finele saptamanii, te vei relaxa ceva mai mult si savura clipe de liniste asa cum doresti tu sa ti le organizezi, singur sau cu oameni dragi.

