HOROSCOP pentru săptămâna 28 octombrie - 3 noiembrie 2019. Berbecii au parte de schimbări neașteptate, Gemenii trebuie să fie prudenți

HOROSCOP. Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

HOROSCOP BERBEC Saptamana are provocarile sale, schimbarile si evenimentele pe care poate nu le asteptai si in fata carora e bine sa fii calm si rational, orice ar fi, pentru ca totul este spre binele tau. Pot aparea unele conflicte in discutii cu cei apropiati pentru ca atmosfera generala este una intensa si unii oameni pot reactiona mai puternic decat de obicei. Bucura-te de clipe linistite alaturi de cei dragi si evita sa clarifici fix acum aspecte din trecut, va fi timp destul pentru asta. Ramai calm. E cel mai important. Esti protejat, stii si singur sa te protejezi si ce va fi, va fi.



HOROSCOP TAUR Atmosfera intensa a saptamanii actioneaza benefic pentru tine intrucat vei rezolva unele aspecte din trecut ce chiar trebuiau reprivire si clarificate dar te vei si focusa pe prioritati, facand un program solid. Fii atent sa nu te extenuezi inutil pentru ca nu poti face multe in acelasi timp si sa fii la fel de eficient peste tot. Mentine un ritm echilibrat ca sa eviti obstacole si sa fii totodata si puternic. Pot aparea unele preocupari financiare care sa iti monopolizeze discutiile cu familia si cei apropiati, insa apar si dezvoltari noi care vin sa clarifice acest peisaj.



HOROSCOP GEMENI Saptamana aceasta intensa iti solicita prudenta, echilibru, focus si planificare impecabila. Acestea iti vor fi armele cele mai bune cu care vei elimina orice dificultate ce poate aparea. Daca iti activezi gandirea rationala si iti revizuiesti toate datele problemei inainte de a lua decizii importante, vei iesi cu bine din orice. Iti apare nevoia de a-ti desface aripile si sa zbori spre a descoperi noi orizonturi. In cariera, fa tot ce poti mai bine sa iti securizezi si stabilizezi pozitia.

