HOROSCOP pentru săptămâna 30 martie – 5 aprilie. Berbecii sunt plini de emoție, Leii trebuie să se concentreze pe cei dragi

HOROSCOP. A doua zi, marti 31 aprilie Marte se intalneste cu Saturn in noua lor resedinta, Varsator, iar pentru noi inseamna treaba, actiuni si responsabilitati orientate spre comunitate si spre viitor, un altfel de viitor. Venus, planeta amorului, frumusetii si relatiilor se va muta in Gemeni vineri 3 aprilie acolo unde dragostea se simte cel mai bine sa fie imprasitata pe calea aerului – prin zoom, social media, telefoane, whatsapp, facebook, instagram, twitter, tot tacamul. Un trigon cu Saturn va indulci relatiile, exact cand Mercur si Neptun vor fi in conjunctie in weekend, transformand lumea intr-o poezie.

HOROSCOP. Dar de departe cea mai mare veste a saptamanii este conjunctia dintre Jupiter si Pluto in Capricorn. Ea va avea loc de 3 ori in acest an iar prima data are loc duminica 5 martie. Acesta este un eveniment masiv al Cosmosului. Ultima data cand cele doua au fost in aceasta formula astrala a fost pe la mijlocul anilor ’50 si conjunctia lor a fost precursoarea societatii moderne vestice. Atunci a avut loc in Leu, insa acum este in maturul Capricorn care este realistul zodiacului. Putere, responsabilitate, bani si supravietuire sunt temele cheie acum, mai ales in conjunctura mondiala actuala. Nevoile de baza trec mai intai…si este abia inceputul. Aceasta noua abordare a moralitatii felului in care traim este doar inceputul.

Ce inseamna aceasta conjunctie Jupiter-Pluto in viata noastra?

HOROSCOP. Pluto regenereaza, distruge ce nu este in regula pentru a crea spatiul ca ceva nou sa apara acolo, iar Jupiter amplifica orice intra in vizorul sau de actiune. Rezultatul ? Este timpul sa devenim mai sobri, sa realizam ce este cel mai important in viata.

HOROSCOP. Saturn, lordul karmei, este deja in Varsator de o saptamana, reamintindu-ne ca traim cu totii intr-o lume mica si trezindu-ne constiinta sociala. Marte mutat aici sase saptamani ne va indrepta actiunile nu spre propria persoana, propria glorie, propriile urcusuri pe scara vietii (asa cum o facea in Capricorn) ci spre ceilalti, spre binele colectiv, facandu-ne sa intelegem ca avem nevoie de un cadru general sanatos si functional daca vrem sa fim la nivel individual sanatosi si functionali. Marte si Saturn va forta in noi mai multa disciplina si punandu-ne la o cursa de rezistenta, deci ai face bine sa fii pregatit si sa te prezinti la start de buna voie pentru ca oricum nu vei scapa de ce e de facut pentru marele intreg in care traim.

HOROSCOP. Vineri 3 aprilie este ziua in care Venus intra in Gemeni, aducand o stare de luminozitate si usurinta in relatii.

Venus va fi in trigon cu Saturn si ne vom da seama fiecare ca trebuie sa fim responsabili si plini de consideratie in conexiunile pe care le avem cu cei dragi. Dragostea infloreste in aceste conditii si weekendul 4-5 aprilie ne ofera cadrul sa ne dam seama cat de mult insemni pentru cineva si viceversa.

HOROSCOP. Cum ramane cu 1 aprilie, ziua pacalelilor? Ei bine, pare ca intregul mapamond traieste o pacaleala insa chiar nu este timp de glume nesarate. Sa folosim aceasta zi mai bine pentru a construi o relatie, pentru a indrepta o situatie, pentru a accepta o conjunctura, pentru a vedea ce putem face pentru binele global si pentru vindecarea lumii in care traim, iar planetele sunt aici sa ne sustina, ca mereu.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, aceasta saptamana iti poate activa si aduce o paleta de emotii si situatii pe care le ai de vazut si gestionat, dar vestea buna este ca vei ramane cu un gust dulce dupa toate. Esti pe cale sa intri intr-o perioada care iti va permite sa te exprimi dinamic si in acelasi timp sa ai energie si sa actionezi cu eficienta in spatele scenelor. Timpul este bun pentru tine sa gestionezi orice treburi ce implica discretie si miscare rapida. Starea de spirit iti va fi buna si nu se anunta obstacole in calea ta.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, in aceasta saptamana vei avea de gestionat unele aspecte de viata ce necesita discretia ta. Esti in stare sa actionezi asa cum iti spune intuitia ta ceea ce este foarte bine si vei asculta si de subconstientul tau. De acolo vin solutiile si tu stii prea bine. Vei simti nevoia sa te indrepti spre familie pentru putere si echilibru. Miscarile tale dinamice te fac sa te simti increzator si eficent. Spre mijlocul saptamanii, asigura-te ca esti responsabil la munca ; nu e vreme sa neglijezi acest domeniu chiar daca zilele pot parea ca o vacanta prelungita.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, saptamana va curge placut si vei avea echilibrul psihologic de a-ti gestiona responsabilitatile si treburile asa cum iti doresti. Ai putea simti ca o experienta negativa din trecut se reintoarce in mintea ta si te impiedica sa gandesti rezonabil sau sa iei deciziile cele mai bune. Insa este bine ca se prezinta pentru ca ai ocazia sa vindeci o rana pe care ai tot acoperit-o si ea sangereaza din spatele bandajului. Ai grija sa iti controlezi temperamentul si sa iei timpul necesar inainte de a lua orice masuri. Spre finele saptamanii incepe o perioada pozitiva pentru tine in care vei vedea profunzimea unora din problemele tale si le vei rezolva.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.