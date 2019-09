HOROSCOP pentru săptămâna 30 septembrie – 6 octombrie 2019. Urmează vremuri provocatoare! Fecioarele se canalizează pe câștiguri financiare, Săgetătorii sunt populari

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 30 septembrie – 6 octombrie 2019 ; vestea cea mare este ca Pluto iese din miscarea retrograda a acestui an iar Mercur si Marte schimba semnele gazda. Pluto este planeta nasterii, mortii, regenerarii si este una din planetele indepartate ale sistemului solar, cu efect profund. El este regele finalurilor subite ; in timp ce Uranus favorizeaza schimbarea brusca, Pluto este mai putin lipsit de tact si pur si simplu scoate din vietile noastre oameni si situatii fara avertisment. Pluto nu se joaca; el nu crede in sanse oferite la nesfarsit si, in timp ce aceasta energie poate fi dificil de gestionat, este totodata si necesara ca sa putem merge mai departe.

Iesirea lui Pluto din retrogradul anual ce a inceput in aprilie si revenirea in direct in Capricorn unde sta pana in 2024 face ca aceasta saptamana sa aiba conotatii de destin si soarta.

HOROSCOP. Lucrurile sunt intense pe cer si se vor simti si aici la fel. Octombrie incepe in forta pentru ca este foarte multa munca karmica de facut in relatii in aceste prime sase zile ale lunii si nu numai. Marte si Mercur schimba zodia gazda in aceasta saptamana, deci noi energii ies la inaintare.

HOROSCOP. Pe 3 octombrie, o data cu iesirea lui Pluto din retrograd, Mercur intra in intunecatul Scorpion, incepandu-si cel mai “negru” tranzit anual, de unde va intra si in ultimul sau retrograd. Mercur in Scorpion face ca minciuna sa fie imposibila, ca si cum fiecare conversatie este echipata cu un detector de minciuni. Vor iesi secrete la lumina de acum pana pe 9 decembrie cand se termina acest tranzit.

HOROSCOP. Din 4 octombrie, Marte, planeta actiunii, impulsului, energiei intra in Balanta, transformand relatiile intr-un camp de lupta si cel mai bine este sa ne construim tactici si strategii asa cum ne invata Balanta. Pentru fiecare din aceste noi tranzite astrale, vor exista articole de horoscop special. Se anunta vremuri chiar provocatoare dar necesare. Asa lucreaza Universul ca sa ne aduca ce e mai bun.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti curajos, energetic si pregatit pentru orice ! Ca pionier al zodiacului, tu cauti adventura si entuziasm in orice faci. Chiar acum, Soarele si Venus sunt in Balanta, deci in zodia opusa tie si iti intaresc focusul pe parteneriate si pe abilitatea ta de a te apropia de prieteni, colegi, membri ai unui grup. Totusi, incepand cu aceasta saptamana si pentru urmatoarea luna, curajosul Marte intra si el in Balanta si va crea mai multe tensiuni cu altii si are tendinta sa te faca nerabdator. Daca ai de gand sa te implici in confruntari, certuri sau lupte de putere, macar asigura-te ca este ceva pentru care merita sa te lupti. Astrele iti si promit ca vor avea loc discutii si negocieri despre finante, proprietari comune si mosteniri. Rezultatele acestora depind de cum stii sa pui problema si sa derulezi ostilitatile.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Faptul ca Marte, planeta actiunii si a energiei, se muta in Balanta in aceasta saptamana este o veste buna pentru tine. Inseamna ca vei avea mai multa energie sa muncesti din belsug si sa faci ca lucrurile sa se intample in directia ta benefica. De fapt, vei fi asa de dispus sa muncesti din plin incat vei si delega si vei da cu usurinta ordine si altora, facand pe seful sau chiar fiind un sef bun ce obtine rezultate mai multe de la echipsa sa. Totusi, din cauza naturii lui Marte, vei dori si recunoastere pentru ce faci si, ironic, s-ar putea sa nu o primesti in intregime. Si asta pentru ca acum trebuie sa muncesti si in numele altora. Intre timp, Mercur se muta in zodia ta opusa, in Scorpion, dandu-ti o sansa sa iti clarifici si explici aspecte cu cineva apropiat tie. De fapt, in urmatoarea perioada vor fi destul de multe discutii in relatiile tale intime. Este o perioada buna sa semnezi contracte.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Faptul ca Marte este intr-o zodie noua incepand cu aceasta saptamana este o veste buna pentru tine ; Marte se muta intr-o zodie de aer ca si tine, in Balanta, acolo unde este si Soarele si Venus, planeta iubirii, iar tu ca semn de aer vei fi sustinut. Asta iti va creste energia si te va ajuta sa fii viguros. Vei fi dispus sa muncesti sustinut. Increderea ta de sine va fi puternica. Mai mult, nu vei simti nevoia sa te lupti si sa ai conflicte cu altii pentru ca te vei simti calm, asezat, eficient si competent – mai mult ca de obicei. Totusi, vei fi si jucaus, energic si dornic sa fii exact cine esti si sa te exprimi ca atare : Da, eu sunt ! Intre timp, Mercur te va ajuta sa iti faci munca mentala si sa fii atent la detaliile a ceea ce rostesti. Iti va si sustine un focus crescut pentru zona de sanatate personala.

