HOROSCOP pentru săptămâna 4-10 noiembrie. Săgetătorii au un moment ideal pentru a munci singuri, Berbecii au o săptămână intensă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 4-10 noiembrie 2019; este o saptamana care aduce speranta in mijlocul provocarilor, incercarilor, haosului sau agitatiei de care a avut parte o buna parte dintre noi pana acum. Aceasta lumina ce se intrevede este adusa de minunatul sextil ce are loc a treia oara in acest an intre muncitorul Saturn si visatorul Neptun. Cele doua planete ne arata calea spre implinirea unui vis. Cu munca sustinuta si cu o abordare realista, chiar iti poti implini visele.

Sextilul are loc acum, pe 9 noiembrie, dupa ce a mai fost pe 31 ianuarie si pe 18 iunie.

HOROSCOP. Si mai bine este ca alaturi de acest sextil vine si Soarele aflat acum in Scorpion, fiind in sextil cu Saturn si in trigon cu Neptun, ambele aspecte astrale fiind favorabile. Soarele este datatorul de viata, de lumina, de caldura. Da, chiar si in Scorpion fiind ! Exact ca la fotosinteza, asa cum plantele transforma razele arzatoare ale Soarelui in forta vietii, asa si noi vom prelua de la Soare forta de a merge mai departe spre implinirea unui vis ce, poate, parea imposibil dar la care sigur am muncit tot acest an.

HOROSCOP. Pana atunci insa, luni si marti sunt dominate de influenta lui Marte, planeta rosie a energiei si actiunii care a fost destul de inconfortabil in Balanta din 3 octombrie incoace, aducand unele scuturari puternice in relatii. Acum, o cuadratura dintre Marte si transformatorul Pluto inseamna aproape o forta nucleara. Rezistam pentru ca miercuri se potolesc aceste vibratii iar pana vineri suntem deja pe teritorii mult mai civilizate.

Iar duminica 10 noiembrie este ziua in care si Mercur retrograd se intalneste cu Pluto si destul de multa “mizerie” va iesi la lumina.

HOROSCOP. Esti pregatit sa confrunti adevarul ? Uita de teoriile conspiratiei, uita de obsesii si paranoia. Este o reala oportunitate sa descoperi fapte si sa pui trecutul la odihna. Iata aici horoscopul lui Mercur retrograd in Scorpion pana pe 20 noiembrie, dar si horoscopul lui VENUS in SAGETATOR, cea care ne aduce lumina de la capatul tunelului!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o saptamana intensa in care partea buna este ca vei putea termina lucruri care dureaza de ceva timp. Incepe sa te uiti si sa cauti idei de calatorii de placere pentru ca ele iti sunt favorizate ca oportunitati in urmatoarle saptamani. Fii rabdator cu partenerii si cu prietenii apropiati, in special la inceputul saptamanii cand pot aparea unele ciocniri de orgolii. Fii mai bland si luminos in orice discutie sau aranjament cu altii. Fii tolerant si rabdator. Gaseste solutii pacifiste si sarbatoreste orice reusesti sa realizezi, mai ales in cooperare cu altii.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vechi prieteni, vechi soti sau sotii si fosti parteneri pot sa reapara pe scena. Poae sa fie acesta motivul pentru care sa fii oarecum agitat. In primele zile ale saptamanii pot aparea dificultati la munca, energia astrala este intensa si sunt lupte de putere de care nu ai nevoie. Din fericire, intri intr-o fereastra minunata de cateva saptamani care te binecuvanteaza financiar. Asteapta-te la cadouri, bunatati si favoruri de la altii. In plus, ai avantajul ca poti imprumuta cu usurinta bani sau obtine un credit bancar.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este o saptamana interesanta. Multi dintre voi sunteti in proces de rezolvare de ostilitati cu un partener romantic, de cuplu. Atentie ca pot aparea certuri in primele zile din pricina energiei intense. Din fericire insa, este tipul de situatie in care sufla si cu energie rece dar si cu fierbinte pentru ca, in timp ce Marte te face sa te certi, Venus va calma lucrurile si crea relatii cordiale si armonioase pana la urma. Parca ar fi Dr. Jekyll si Mr. Hyde ! Intre timp, Mercur retrograd creaza unele erori, comunicari amestecate, echipamente ce pot functiona cu intermitente sau intalniri amanate sau ratate la munca. Insa stiind asta, da-ti timp in plus ca sa ai spatiu suficient ca sa te descurci cu orice este neasteptat. Fii destept !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.