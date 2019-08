HOROSCOP pentru săptămâna 5 - 11 august 2019. Soarele în Leu este în trigon cu Jupiter în Săgetător. Aveți parte de o ploaie de energie norocoasă

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 5-11 august 2019, prima saptamana completa din luna august de la care speram o atmosfera mai blanda si binevoitoare fata de tumultoasa luna iulie cu cele doua eclipse si cu tot ce a tulburat in fiecare dintre noi. Si asa va fi ! Luna august are, in prima sa parte, o energie extrem de benefica gratie lui Jupiter, planeta norocului si oportunitatilor, ce revine in forta sa ne fie alaturi, iar in a doua sa parte se “aglomereaza” cinci planete in zodia Fecioarei, deci vom avea pofta, chef si spor in tot ceea ce facem dar si rezultate pe masura !

Aceasta saptamana 5-11 august este una din cele mai norocoase ale intregului an 2019.

HOROSCOP. “Paseste inainte, iar daca pamantul pe care il cauti nu exista inca, fii sigur ca va fi creat pentru a ti se rasplati curajul si indrazneala” – acesta poate fi mottoul acestei saptamani in care Universul ne zambeste.

Soarele in Leu va fi in trigon cu Jupiter, apoi Jupiter iese din retrograd, revarsand tot felul de situatii norocoase asupra noastra. Tot acum Mercur, planeta comunicarii, recent iesita din retrograd in Rac, ajunge in stralucitorul Leu iar lucrurile incep sa se infierbante in ce gandim si rostim ! Cu cinci planete in semne de foc acum, ne pregatim pentru zile de vara fierbinti si intense !

HOROSCOP. Miercuri, 7 august – Soarele in Leu este in trigon cu Jupiter in Sagetator (in ultimele sale zile de retrograd).

Ne bucuram cand avem trigon intre doua planete – adica intre ele se formeaza un unghi de 120 grade – pentru ca este considerat cel mai bun unghi care poate sa existe, planetele sustinandu-se reciproc iar influentele lor pozitive exercita o actiune comuna benefica asupra noastra.

HOROSCOP. In acest caz, aceste doua planete regale aflate in trigon sunt la ele acasa acum – Soarele in Leu si Jupiter in Sagetator – deci sunt in maximum de puteri si se simt generoase cu noi. Fiind in trigon, sa ne asteptam sa ne simtim bine, sa traim amplu, sa ne distram, sa fie bine ! Orice pui in miscare in aceasta saptamana poarta alaturi aceasta energie norocoasa si binevoitoare drept samanta ! Fa, asadar, ceva maret !

HOROSCOP. Joi, 8 august – Venus in Leu este in trigon cu Jupiter in Sagetator.

Venus, minunata planeta a relatiilor, iubirii si banilor este si ea in acest aspect astral foarte benefic cu Marele datator de noroc Jupiter, fapt ce duce ca aceasta saptamana sa fie cu adevarat maiestuoasa. Ne putem simti ca si cum valoram sau avem milioane de euro ! Relatiile sunt usoare, placute si oamenii sunt generosi. Este o perioada calda si tocmai buna pentru iubire, in care totul este uitat si iertat. Te simti liber, entuziast si dornic de aventura si poti cheltui si ceva mai mult.

HOROSCOP. Duminica 11 august – Jupiter iese din retrograd !

Aceasta este una din cele mai bune vesti ale anului. Jupiter a fost in stationare retrograda din 10 aprilie iar acum, o data cu revenirea sa in miscare directa in zodia pe care o patroneaza si in care este pana la finele anului, in Sagetator, usile norocului si prosperitatii se deschid larg. Este timpul sa traim in consecinta ca sa putem primi ce ne va trimite Universul. Tot norocul pe care il asteptam de 4 luni se descatuseaza de acum, dupa ce in acest timp Jupiter retrograd ne-a ajutat sa vedem unele motive din interior pentru care acest noroc nu venea. Cum vrei sa te bucuri de cadourile ce se vor revarsa spre tine ? Ce vrei sa pui in miscare incepand de acum, ca intentie, ca actiuni, ca experiente ? Este cu adevarat o saptamana speciala !

HOROSCOP. Tot duminica 11 august, Mercur intra in Leu

Mercur a iesit din al doilea sau retrograd pe 31 iulie si de acum chiar si din stationarea sa retrograda, iar prezenta sa din nou in Leu unde a mai fost cand a intrat in retrograd ne pune sa revizitam orice era pe rol inainte. Doar ca acum e o diferenta, acum ai bateriile total reincarcate, esti plin de iubire, bucurie incat poti aborda aproape orice.

HOROSCOP. Este timpul sa mergi inainte cu curaj spre ce iti doresti cu adevarat si sa ai convingerea ca Universul iti raspunde !

“Paseste inainte, iar daca pamantul pe care il cauti nu exista inca, fii sigur ca va fi creat pentru a ti se rasplati curajul si indrazneala”.

