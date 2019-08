HOROSCOP pentru săptămâna 6 - 11 august. Mesajul zânelor pentru zodii. Berbecii trebuie să facă o schimbare, Gemenii au parte de o schimbare financiară impresionantă

HOROSCOP. Iata pentru saptamana 5-11 august 2019 mesaje noi indrumatoare, calauzitoare si pline de inspiratie de la fiintele angelice care vegheaza asupra noastra, in particular asupra fiecarei zodii.

HOROSCOP In jurul nostru este plin de zane, chiar daca ochiul uman nu le vede. Ele sunt indeosebi in gradini, in parcuri, in preajma animalelor de companie si pretutindeni unde exista flori.

Cele patru elemente pamant, aer, apa si foc sunt vegheate de zane care ajuta la mentinerea lor si a echilibrului natural.

HOROSCOP Pentru ca zanele sunt asa de apropiate de Pamant, ele ofera ghidare foarte practica si concreta si ajuta cu aspecte ale vietii de zi cu zi, cum ar fi relatiile, banii, sanatatea, cariera. Zanele stiu cum sa munceasca cu energia planetei Pamant in moduri sigure, iubitoare si magice !

HOROSCOP BERBEC ESTE MOMENTUL PERFECT

“Este un moment tocmai bun pentru tine sa mergi inainte spre ce iti doresti.”

HOROSCOP Daca te-ai tot intrebat de ti se va indeplini o dorinta sau cand este cel mai bun moment sa faci o schimbare, raspunsul pentru aceasta saptamana este acum. Energiile universale se aliniaza perfect si iti vor deschide o poarta de aur pentru oportunitati si trebuie sa pasesti prin ea. Este unul din acele momente in timp in care esti “pe val” si tot ce atingi se poate transforma in aur – profita de acest timp potrivit divin si fa-ti miscarile curajoase prin noi actiuni in directia dorita. Orice pregatire suplimentara incepand de la acest moment duce doar la amanare. Fa cate un pas pe rand dar avanseaza !

HOROSCOP Alte interpretări: gandurile tale pozitive si afirmatiile iti dau roade, deci mentine-le ; opreste amanarile si treci la treaba ; ai incredere in sentimentele din interior despre un anumit proiect dorit ; ia o decizie clara ; mentine-ti credinta pentru ca rugaciunile si intentiile sunt pe cale sa aduca o realizare ; profita de timpul liber si foloseste-l sa faci actiuni tot spre scopul tau.

HOROSCOP TAUR COPIII AU UN ROL IN VIATA TA

“Conexiunea ta cu copiii este parte din misiunea ta divina in aceasta viata.”

HOROSCOP Zânele iubesc copiii si au incredere in ei pentru ca au credinta foarte pura si motivatiile lor sunt total lipsite de ego. Acest mesaj iti arata faptul ca tu ai o conexiune speciala cu copiii. Pe masura ce vei citi si mesajele suplimentare, observa care dintre ele iti suna si il simti ca profund adevar al tau. Fii atent la semne si la sentimentele intuitive legate de subiectul copiilor in aceste zile, pentru ca Universul iti livreaza mesaje.

HOROSCOP Alte interpretări: scopul vietii tale implica sa muncesti cu copiii, deci fa-o cu iubire si devotament total ; energia graviditatii te inconjoara ; un copil din Ceruri iti trimite mesaje de iubire ; tu ai conexiuni speciale cu copiii indigo, cristal sau curcubeu ; copilul tau interior are nevoie sa se joace.

HOROSCOP GEMENI O DATORIE TI SE RIDICA DE PE UMERI

“O veche povara sau un obicei care te indatoreaza si impovareaza se ridica de pe umerii tai si din viata ta”

HOROSCOP Acest mesaj semnaleaza ca o schimbare impresionanta in situatia ta financiara este foarte posibila. Ai luat o decizie clara sa fii liber de orice fel de datorie iar Universul iti raspunde intr-o maniera blanda. Ti se ofera oportunitati sa iti reduci orice forma de datorie, inclusiv sa primesti noi venituri sau sa gasesti noi cai de a le obtine in viitor precum si ghidare interna despre a reduce cheltuielile care nu sunt necesare. Pe masura ce urmezi aceste calauziri, situatia ta financiara se va imbunatati rapid.

HOROSCOP Alte interpretări: ia o decizie ferma sa fii liber de orice fel de datorii iar Universul iti va raspunde ; diminueaza cheltuielile prin intermediul cardurilor ; intreaba-te la fiecare cumparatura daca iti este cu adevarat necesara sau este doar luata dintr-un impuls de moment ; sa stii ca meriti sa fii fara datorii si poti fi asa ; ia initiativa sa iti diminuezi obiceiul de a cumpara prea multe si plateste cu cash orice, iar daca nu ai cash nu cumpara ; doneaza 10% din veniturile tale ; vei primi o oportunitate financiara ; afirma des faptul ca Dumnezeu este adevarata sursa pentru veniturile tale iar Dumnezeu vrea sa ai.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.