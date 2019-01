HOROSCOP pentru săptămâna 7-13 ianuarie 2019. Efecte controversate asupra zodiilor. Taurii trebuie să acționeze imediat

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 7-13 ianuarie 2019, saptamana in care Venus, planeta relatiilor, iubirii, frumusetii intra in expansivul Sagetator, dar nu numai atat. A doua saptamana din an este plina ochi de evenimente din punct de vedere astrologic. Prima eclipsa din 2019 ce a avut loc pe 6 ianuarie a trecut insa efectele ei de lunga durata sunt abia la inceput. Le poti afla AICI precum si totul despre celelalte 4 eclipse ce ne asteapta in 2019. Eclipsa a dat momentul unui start ferm pentru cele mai ambitioase planuri ; luam fraiele in mana si facem la lucrurile sa se intample, ajutati si astral.

Venus in Sagetator este o veste buna pentru noi, este ca o gura de aer proaspat.

Dupa perioada densa si plina de subconstient a lui Venus in Scorpion, aveam cu totii nevoie de o infuzie de optimism si distractie in relatii.

Jane Fonda, celebra artista americana care are in harta natala Venus in Sagetator a surprins perfect spiritul acestui tranzit : “Nu este niciodata prea tarziu sa o iei de la capat, nu este niciodata prea tarziu sa fii fericit”.

Daca esti singur, pariaza pe cartea sinceritatii care va avea efect maxim. Daca esti in pereche, este timpul sa inspiri viata noua in relatie. Calatoriti impreuna, imbarcati-va la un curs impreuna sau incepeti o miscare fizica impreuna care sa va reaprinda iubirea. Gasiti orice care vi se pare distractiv si aventuros de facut impreuna !

Asadar, este clar faptul ca Venus in Sagetator este insetata dupa aventura si dupa noi orizonturi romantice de explorat.

Insa mai sunt cateva aspecte serioase de gestionat datorita tranzitelor acestor zile.

Marti 8 ianuarie, Mercur proaspat intrat in Capricorn este in cuadratura cu Marte proaspat intrat in Berbec si asta inseamna ca exista o treaba serioasa de adresat si rezolvat. Poate trebuie sa incepi un contract sau un nou proiect ? Ai grija la cuvinte, ai putea spune ceva ce sa regreti ulterior. Este un aspect astral bun de facut lucrurile rapid dar atentie la certuri ! Aspectul predispune la tensiuni si incurajeaza conflictele daca nu se gasesc compromisuri acceptabile. Aceasta intensitate continua si Vineri din cauza alinierii Soarelui cu Pluto.

Zilele de weekend aduc o energie mai grea care nu e de neglijat. Soarele este in conjunctie cu Pluto apoi Mercur este in conjunctie cu Saturn, exact cand Jupiter este in cuadratura cu Neptun.

Toate aceste aspecte vor marca cu siguranta teritoriul pe care negociezi si tratezi pentru saptamanile si lunile ce vin, fie ca e vorba de afaceri, personal sau frontul romantic.

Aceste planete aduc multe dorinte puternice dar si o atitudine iertatoare si inaltatoare care te pot deschide spre experiente de viata incredibile. Ele aduc speranta pentru viitor si o viziune superioara fata de ce am avut pana acum, chiar daca pe alocuri nerealista (din cauza lui Neptun). Cu multa speranta insa poate veni si potentialul pentru dezamagire, mai ales daca speranta a fost insotita de asteptari. Dar nu te teme ! Jobul tau este sa visezi mare. Chiar daca reusesti sa realizezi doar o fractiune din aceste posibilitati infinite, tot ai reusit foarte mult. Deschide-ti mintea. Lasa inima sa conduca. Apoi fa cate un pas pe rand. Roma nu a fost construita intr-o zi dar viziunea a fost acolo de la bun inceput.

Mercur este in conjunctie cu Saturn in weekend iar de aceasta data este timpul pentru planificare de termen lung. Vino cu strategie realista si visele se implinesc. Sunt momente ce pot schimba radical viata. Aspectul nu e bun pentru a impartasi ganduri si sentimente calde, doar e vorba de sobrul Saturn, dar poate ajuta pe aspecte ce tin de meserie.

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in acest horoscop saptamanal:

In fiecare duminica, va asteptam pentru horoscopul general al saptamanii urmatoare pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana aceasta vei fi activ si sociabil. Asta te ajuta sa iti atingi obiective ce pareau initial greu de atins din cauza nesigurantei pe care o simteai. De fapt, toata saptamana ai un focus major pe tot ce inseamna responsabilitate. Desi o simti destul de intensa, munca sustinuta te poate ajuta sa ai parte de un start excelent de an. Esti gata sa atingi acele tinte ? Este momentul sa pui munca sustinuta si sa construiesti. Fii atent la unele tensiuni la locul de munca. Mentine o atitudine ponderata si stai departe de conflicte ca sa eviti sa fii prins la mijloc in situatii dificile. Trebuie sa fii atent cum iti gestionezi finantele pentru ca ai deja anumite sensibilitati pe zona aceasta. In viata personala, ramai sincer cu partenerul si totul va fi bine.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Saptamana aceasta te vei focusa pe aspecte de natura financiara si iti vei dedica toata atentia pentru a gasi cele mai potrivite solutii la problemele aparute. Trebuie sa actionezi imediat si sa rezolvi aspectele lasate neterminate, ba chiar sa organizezi un program de gestionare mai eficienta a banilor. La munca este nevoie sa pui in ordine activitati ca sa nu te panichezi pe viitor. Venus mutata in Sagetator iti creste forta dorintelor. Esti plin de pasiune, fie ca e vorba despre iubire sau despre noi oportunitati de afaceri. Iesi din zona de confort si lucrurile vor fi foarte eficiente pentru tine.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceasta saptamana vei gasi curajul de a aborda o persoana de care esti interesat si sa iti exprimi sentimentele. Norocul este de partea ta si sunt mari sanse sa reusesti. In afara de acest aspect, viata iti curge usor si placut fara probleme particulare. Aceasta armonie si prosperitate te fac fericit. Ca sa iti mearga si mai bine, e necesar sa fii deschis la schimbari chiar daca se simt cam intens. Trebuie sa dai drumul si poate fi greu dar unele lucruri si-au servit scopul si unele cai si-au terminat rolul. In weekend sa fii atent pentru ca pot fi oameni apropiati ce vor sa profite de tine. Stai cu ochii deschisi si gestioneaza relatia cu ei.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.