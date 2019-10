HOROSCOP pentru săptămâna 7-13 octombrie. Racii sunt puși pe distracții, Berbecii atag bani

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 7-13 octombrie 2019 ; urmeaza o saptamana transformatoare si norocoasa gratie Lunii pline in Berbec ce are loc duminica 13 octombrie, deci sa ne asteptam la dezvoltari rapide ! Cu sapte aspecte majore ce au loc, plus Mercur ce intra in umbra sa retrograda, urmeaza unele surprize si lucrurile se vor aseza la locul lor. Exista o rapiditate in manifestare si in intamplari din pricina acestei Luni pline in Berbec pentru ca Berbecul este zodia numarul unu cand vine vorba de actiune.

HOROSCOP. Jupiter, planeta norocului, este in sextil (aspect benefic) cu Soarele si in trigon (aspect benefic) cu Luna plina, toate aducandu-ne noroc. Cu Soarele si Luna in cuadratura cu Pluto, cu siguranta ca este vorba de o Luna plina transformatoare si o oportunitate sa avem un progres rapid si curajos !

Insa Luna plina este tocmai duminica. Pana atunci ce ne asteapta? Multe!

HOROSCOP. Luni, 7 octombrie, Mercur e in opozitie cu rebelul Uranus, livrandu-ne unele vesti cu potential socant. Ce auzi Luni poate fi neasteptat dar eliberator. Soarele si Saturn, tot luni, ne cheama la responsabilitate, maturitate si angajamente asumate. Daca esti dispus sa raspunzi afirmativ, iti poti vedea planurile capatand forma concreta inca de la startul saptamanii.

HOROSCOP. Marti, 8 octombrie, planeta iubirii, relatiilor, banilor, Venus intra in Scorpion, unde va fi in opozitie cu rebelu Uranus la randul ei. Miercuri, 9 octombrie, cu Venus in cea mai provocatoare zodie si cu Marte planeta actiunii si impulsurilor in opozitie cu Chiron, micul astru vindecator de rani sufletesti, este timpul sa facem pasi concreti pentru a vindeca vechi rani in relatii. Nu mai are sens sa ne ascundem dupa tufis. Ce vrei de fapt ? Ce te supara ?

Scoate la lumina ca sa o rezolvi !

HOROSCOP. Sambata 12 octombrie, Mercur planeta comunicarii se conecteaza cu Nodurile Lunare, punctele de eclipsa, si isi si incetineste miscarea, deci este un mare moment al adevarurilor. Incepem sa ne pregatim. Mercur intra in retrograd pe 31 octombrie, deci inchide vechi socoteli si nu deschide noi fronturi de conflict si rani. Tot sambata, Venus este in opozitia anuntata cu Uranus si inimile pot fi in stare de soc adus de imprevizibilitatea unor situatii. O atitudine de neatasare functioneaza cel mai bine acum. Fii dispus sa dai altora libertate daca asta vor. Fii pregatit sa actionezi dintr-o pozitie de non-atasament. Fii intr-o relatie, fie actuala fie viitoarea, pentru ca asa alegi tu, nu pentru ca ai nevoi pe care relatia si persoana sa ti le rezolve.

HOROSCOP. Sambata noaptea este electrizanta din pricina Lunii pline norocoase si super intense in Berbec ce are loc duminica 13 octombrie. Cu Jupiter si cu Pluto implicati in acest fenomen, viata si dragostea sunt din plin dar pot fi in alb sau negru. Fa pasi curajosi inainte. Ce trebuie sa se transforme (Pluto) ca sa iti poata veni norocul (Jupiter) asa se va intampla, iar Universul nu greseste. Luna plina e momentul in care ne desprindem de ce nu mai avem nevoie, constient sau nu.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta saptamana esti gata sa pui cartile pe masa, in special in relatia cu un prieten apropiat sau cu un partener. Decizi ca este timpul sa spui lucrurile exact asa cum sunt ele pentru tine. Desigur, este firesc ca asta sa creeze tensiune. Pe de alta parte, aceasta poate fi sansa ta sa cureti aerul de dureri, vorbind despre ceva ce te deranjeaza. Este o alegere nu tocmai usoara. Sa purifici aerul de emotii toxice sau sa taci ? Din fericire, intimitatea este dulce si incurajatoare. Pentru tine, este o perioada incarcata de mult erotism de care e bine sa profiti. Mai mult, esti predispus sa atragi bani prin partener, fie profesional fie personal, ceea ce inseamna ca este un moment bun sa ceri un imprumut sau suport financiar pentru ca sunt sanse sa il primesti.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vei munci din plin si vei face lucrurile ce trebuie facute pentru ca ai multa energie. In plus, esti chiar mandru de cat de multe poti realiza. In egala masura, daca tot e vorba de munca, vei munci si pentru altii, fapt ce nu te prea incanta. Cel mai bine este sa reusesti sa fii intr-o pozitie in care sa nu fii nevoit sa muncesti pentru altii sau cu altii mai mult decat este necesar pentru ca nu te simti prea mult un jucator de echipa in aceasta perioada. Intre timp, Venus se muta in Scorpion si iti garanteaza ca relatiile ti se vor imbunatati, chiar si relatiile cu inamicii. Asta se intampla pentru ca esti capabil sa intelegi nevoile altora iar aceasta intelegere te ajuta sa cooperati armonios. Este o saptamana buna sa repari gardurile stricate dintre voi.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceasta saptamana iti este indicat sa fii jucaus dar intr-un mod sportiv. Esti in cautarea de distractii si oportunitati in care sa te exprimi si manifesti cum vrei tu pentru ca tu vrei sa faci fix ce iti doresti tu sa faci. Macar nu esti in negare de sine si nu iti amani orice recompensa personala si nu te asezi pe scaunul din spate al masinii vietii. Intimitatea fizica se anunta fierbinte si sexy si se lasa si cu cheltuieli mai mari. Ce te salveaza este constientizarea ca ai de-a face cu o lume reala, nu doar cu fanteziile din mintea ta. Din acest motiv, esti rational si dispus sa discuti intelegeri cu altii, sa iti accepti responsabilitatile si sa faci ce se asteapta de la tine. Cu siguranta vei avea si momente reci dar si fierbinti, la poluri opuse ale scarii emotiilor.

