Horoscop pentru săptămâna 8-14 iunie. Gemenii sunt optimiști, Săgetătorii sunt înțelepți

Luna aceasta este plina de magie si romantism, este bogata in vise si simboluri. Insa aceasta saptamana are menirea de a te mai aduce cu picioarele pa pament. Soarele in Gemeni face cuadratura cu Neptuin in Pesti, iar Marte din Pesti face conjunctie cu Soarele. Este timpul sa energizezi ceea ce te inspira cu adevarat. Ceea ce te face sa vibrezi in realitate.

Auzi sunetul sirenei care te cheama sa patrunzi in labirintul propriei minti. A venit vremea sa te vindeci, sa renunti la trecut. Totul incepe cu un vis. Pe masura ce influenta eclipsei de Luna plina in Sagetator incepe sa scada, apre un cu totul alt peisaj. Da voie viselor tale sa devina realitate. Pune energia ta in in plinirea acelor vise. Luna iunie este cu adevarat transformationala. Patrunde in mintea ta si afla-ti adevarul.

Soarele face cuadratura cu Neptun, joi 11 iunie, punand intrebari foarte clare: Cum poti sa-ti aduci viata pe linia de plutire? Cum poti sa-ti traiesti viata in concordanta cu idealurile tale? Daca ai avea acum un duh ce dorinte l-ai pune sa-ti indeplineasca? Daca traiesti o dezamagire in acest moment al vietii tale, las-o in urma! Da-i voie sa plece si fa loc noului in in viata ta! Ceva bun te asteapta!

Venus retrograd in Gemeni face sextil cu Chiron.

O alta cale sa gasesti ceea ce este cu adevarat important pentru tine. Reanalizeaza-ti deciziile, relatiile, evenimentele din aprilie incoace. Ai nevoie de vindecare in viata ta!

Pana sambata, 13 iunie, Marte din Pesti face conjunctie cu Neptun si iti spune ca este timpul sa pun energie in visurile tale. Ai nevoie de creativitate, romantism si spiritualitate. Motiveaza-te si lasa-te purtat pe aripile imaginatiei. Fii inspirat!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta saptamana se anunta pentru tine foarte interesanta la multe nivele, cu pasiune si emotii care te ajuta sa colectionezi momente speciale. La munca, poti negocia cu succes si solicita ceva mai mult pentru tine, cu miscari si manevre destepte. La nivelul familiei, vei simti nevoia de a fi mai aproape de cei dragi si sa le simti caldura si siguranta oferita. Spre weekend, fii atent pentru ca esti mai iritat decat de obicei.

Cineva din anturajul tau poate fi misterios cu privire la intentiile sale sau la ce gandeste. Asta iti poate cauza multa frustrare daca esti doresti sa il faci sa isi dezvaluie aceste intentii. Vezi ca ai multe ocazii sa te distrezi si sa te simti bine, asa ca e cel mai bine sa alegi aceasta cale.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aceasta saptamana iti va aduce dezvoltari pozitive si o energie unica, incredere de sine si pasiune sa iti atingi obiectivele. La un nivel social, esti cat pe ce sa iti faci contacte noi si sa castigi cunostinte valoroase, opinia altora fiind foarte importanta pentru tine. Dragostea va fi de mare importanta pentru tine, vei experimenta pasiune intensa si o nevoie de a privi adanc in lucruri, oameni si situatii, in cautarea substantei, esentei, adevarului. Fii atent la tensiunile care pot aparea spre sfarsitul saptamanii.

O directie noua pe care ai luat-o aproximativ acum 2 ani va atinge un punct in care poti vedea cum se poate dezvolta cu succes in viitor. Poate e nevoia sa iti schimbi gandirea, sa te razgandesti sau sa regandesti care iti sunt prioritatile. Ai putea ajunge si in contact cu cineva din trecutul tau.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Aceasta saptamana iti aduce optimism, dinamism si disponibilitate pe care le vei folosi ca sa te lupti in ce batalii ai pe rol. Felul tau dur de a fi nu este necesar a fi activat. Vei avea ocazia sa fii activ si flexibil in situatii, sa iei decizii destepte si sa ai o viziune profunda despre situatii de viata. Oamenii apropiati tie vor juca un rol important sa iti mentii echilibrul, pentru ca ei sunt cei ce te fac sa te simti in siguranta. In relatii, fii atent pentru ca pot aparea tensiuni si discutii unde e nevoie sa dai dovada de tact.

Cineva te poate provoca pe un subiect pentru ca el/ea crede ca ideile sale sunt mai bune. Este bine sa rezisti si sa nu raspunzi prea aprig. Mai bine te indepartezi si te gandesti la toata situatia, pentru ca nu te afli intr-o pozitie favorabila de a actiona.