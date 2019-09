HOROSCOP pentru săptămâna 9-15 septembrie. Balanțele află adevăruri, Capricornii își canalizează energia spre familie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 9-15 septembrie 2019, in care energia intensa a Fecioarei care ne-a dominat ultimele saptamani cu 5 planete gazduite aici incepe sa se estompeze, fiind echilibrata de Balanta, asa cum sta bine oricarei Balante. Un eveniment special al acestei saptamani are loc chiar in prima sa zi : luni 9 septembrie 2019 inseamna in numerologie 999 si este o zi foarte importanta pentru ca se deschide portalul energetic 999 pe care nu l-am mai experimentat de foarte mult timp ! Energia lui 999 este una a reinnoirii si multi oameni deja simt acest portal ca fiind activat. Deci daca ai stari pe care nu le explici, o cauza este de aici. Numarul 9 a fost mereu un numar foarte puternic si magnetic si are o frecventa extrem de vibranta care preia conducerea in vremuri de criza. Asadar, acest portal va aduce multa intelepciune si oportunitati in acelasi timp. Prezenta acestei energii ne va face sa muncim si mai mult si cu mai mult zel.

HOROSCOP. In aceeasi zi, au loc doua aspecte astrale benefice de trigon : Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Al doilea moment de mare putere al saptamanii este ziua de sambata 14 septembrie : avem Luna plina in Pesti iar Mercur si Venus ies din Fecioara si ajung in Balanta !

HOROSCOP. Luna plina in Pesti va fi destul de emotionala. Pestii sunt regii emotiilor si sensibilitatilor iar Luna plina prin definitie starneste emotii si le amplifica, deci te poti astepta sa plangi din senin fara pic de motiv. Fii atent sa nu ranesti alti oameni cu cuvantul sau cu fapta pentru ca te poti trezi cu explozii de emotii si lacrimi asupra ta. Pestii te pot face plini de multa compasiune si dispus de sacrificii pana la punctul in care sa nu iti mai pese de binele tau sau de stima ta de sine. De aceea, e un moment bun de vazut unde si daca ne punem granite care sa ne ajute sa nu ne focusam exagerat la altii, oricat ii iubim, neglijandu-ne pe noi.

HOROSCOP. Luna plina in Pesti vine cu o alta energie fata de cea pamanteasca instalata de Luna Noua in Fecioara din 30 august si face tranzitia la urmatoarea vibratie din cea de-a doua parte a lunii septembrie. Asa emotionala cum este, aceasta Luna plina ne va da si stabilitate emotionala, putem avea mari constientizari, punand lumina asupra unor aspecte din calatoria vietii pe care fiecare o traverseaza. Primul eveniment al Lunii din septembrie ne cere sa ne deschidem inimile spre iubire iar manifestarea ei va fi importanta, intai spre sine, apoi spre altii. Pestii ne ajuta sa ne putem exprima iubirea in infinite si spirituale feluri.

HOROSCOP. Mercur intra in Balanta tot pe 14 septembrie. Balanta, ca semn de aer, este focusata mereu pe o comunicare buna si eficienta. Ce mod mai bun de a obtine asa ceva decat primind ca gazda pe Mercur, regele comunicarii ? Mercur se simte bine in Balanta care ii usureaza misiunea si aduce armonie prin ganduri si vorbe in relatii. Tendinta Balantei de a construi poduri de pace in loc de conflicte este bine sustinuta de Mercur. Vom asista la aceasta energie pana pe 3 octombrie 2019. Cu Mercur in Balanta, vocile vor fi la decibeli mai coborati fiind auzite mai bine si mai clar, cu inima. Este o perioada armonioasa pentru oameni sa fie auziti in ceea ce spun, fara sa fie intrerupti si fara interlocutori ce cred ca ei au lucruri mai importante de spus.Tot acum este benefic sa comunicam si vizual, Balanta ajuta pe Mercur in acest sens, prin picturi, desene, fotografii. Paradoxal, cu cat vom folosi mai putine cuvinte, cu atat ne vom intelege mai bine.

HOROSCOP. Venus intra in Balanta tot pe 14 septembrie. Venus ajunge acasa in Balanta si ne va binecuvanta cu frumusete si gratie aici. Vom putea mentine o atitudine cooperanta care va domina relatiile de orice fel. Balanta ne ajuta sa ne rafinam abilitatile de echilibrare ca sa invatam sa functionam bine in parteneriate si echipe.

HOROSCOP. Venus si Balanta sunt facute una pentru cealalta. Combinatia dintre Venus si Balanta este armonioasa in mod natural. Intrucat Balanta este cel mai echilibrat semn zodiacal, adaugarea energiei cooperante a lui Venus aduce si mai multa fericire, corectitudine si serenitate. Balanta intareste natura dulce si calma a lui Venus si ne incurajeaza pe toti sa tindem spre mai multa pace in viata, fie singuri fie impreuna cu altii.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta va fi o saptamana interesanta pentru tine. Te poti abandona cu alti oameni alaturi, poti stabili noi conexiuni si te poti distra, intrucat vei fi in dispozitii pozitive. Pe durata weekendului, emotiile iti sunt incarcate cu pasiune si cu o stare adanca si intensa. Aceste zile sunt ideale pentru excursii si calatorii, dar ar trebui sa eviti orice luat important de decizii ; dispozitia ta sensibila si romantica te va face sa pari naiv.

Idei noi sau informatii care au venit spre tine de la mijlocul lui august vor intra intr-un stadiu de detalii pana la finalul lui septembrie. Poate ca nici nu iti este clar cu ce sa incepi insa ai rabdare, sunt tot felul de schimbari de directie. Cel mai important este sa ramai comis pe ce iti este prioritate importanta.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aceasta saptamana iti va seta terenul sa te misti intr-o maniera dinamica si decisiva. Vei aborda oamenii pe care ii iubesti, vei petrece momente frumoase cu ei si vei experimenta emotii profunde care iti vor largi orizonturile si deschide usile spre o realitate alternativa. Imaginatia va scrie propria sa poveste ; tu i te vei abandona si iti vei vedea visele devenite realitate, chiar si pentru cateva momente. Te vei simti totusi cam nesigur, cautand constant reasigurari in moduri presante ; nu exagera. Ti se va da sansa sa te exprimi cu pasiune.

Ceea ce ai considerat progres incepand cu mijlocul lunii august va incepe sa isi incetineasca ritmul sau schimba directia cumva. In aceste circumstante, iti va veni o idee mai clara de actiune. Nu te opri din a intra in negocieri pana in octombrie devreme. Lucrurile o pot lua inainte si inapoi, insa progresul se va realiza cu siguranta.

