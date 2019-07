HOROSCOP. Unele zodii au nevoie de multă răbdare.

HOROSCOP BERBEC Draga Berbec, saptamana aceasta ai nevoie de mai multa rabdare pentru a ajusta noile situatii care se vor crea. Ti se poate tulbura echilibrul existentei tale. Vrei sa-ti afli locul. Poti renunta la ceva sau la cineva in acest proces. Fii realist, sorteaza-ti calm lucruri, oameni si situatii pe care sa le lasi in urma, pentru a putea evolua. Fii cinstit cu tine insuti!



HOROSCOP TAUR Draga Taur, in perioada urmatoare poti trece prin cateva dificultati legate de banii, cariera sau orice alt aspect ce tine de bunastarea materiala. Trebuie sa iei decizii intelepte care vor aduce cu sine schimbari cruciale. Evita, insa, cel putin deocamdata, noi angajamente profesionale care sa necesite cheltuieli suplimentare. Daca nu esti sigur ce trebuie sa faci mai departe cu banii, ia in calcul sa angajezi un specialist sau un consultant. Fa-ti planuri de actiune, pune la punct plusurile si minusurile fiecarei situatii, analizeaza temeinic detaliile si actioneaza numai atunci cand iesi sigur pe plus.

HOROSCOP GEMENI Draga Gemeni, urmeaza o perioada pozitiva din toate punctele de vedere. Se anunta o promovare sau lansarea unui proiect la care lucrezi de multa vreme. Nu ezita sa ceri ajutorul. Oameni dragi iti vor fi alaturi. Nu trebuie decat sa le spui de ce ai nevoie. Se anunta si niste vesti, pe care le astepti de multa vreme. Poate nu sunt cele pe care le asteptai, dar macar ai un punct de plecare. Spre sfarsitul saptamanii, poate aparea o problema care sa-ti tulbure linistea, insa calmul te va salva. Atat timp cat nu vei transforma tantarul in armasar, vei gasi rapid solutiile.

Mai multe, pe Sfatulparintilor.