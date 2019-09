HOROSCOP pentru toamna 2019. Săgetătorii au parte de multe oportunități, Gemenii au parte de fericire

HOROSCOP. Toamna a inceput in forta, sub o incredibila energie a elementului Pamant. Cel putin pana la jumatatea lunii septembrie: Soarele, Mercur, Venus si Marte sunt in Fecioara, in timp ce Saturn si Pluto sunt in Capricorn iar Uranus in Taur. Deci 7 planete din 10 sunt in zodii semne de Pamant. Acest element ne confera acum un foarte puternic simt al datoriei si responsabilitatii. La inceputul toamnei, Saturn, batrana si serioasa planeta a karmei, iese din retrograde, in semnul Capricorn si ne da tendinta de a lua viata foarte in serios, poate mult prea in serios.

HOROSCOP. Toamna 2019 iti da prilejul de a pune cele mai importante planuri in actiune, sustinuti de toate cele 4 planete in Fecioara. Practic nu e nimic ce nu poti implini!

HOROSCOP. Iata ce va rezerva horoscopul toamnei 2019, in functie de zodie.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Vin vremuri intense. Aranjamentul astral din aceasta toamna iti ofera prilejul sa te redescoperi. Iti aduce oportunitati spre o dimensiune spirituala sau spre o directie creative in cariera. Pot aparea momente de tensiune, de graba, de impulsivitate. Poti intalni oameni cu care nu te-ai mai vazut de multa vreme, dar ale caror sentimente fata de tine sunt neatinse.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP A venit vremea sa repari trecutul si sa incepi o viata noua si fericita. Uranus, aflat in zodia ta, se intalneste cu micuta planeta Chiron. Accepta secretele unei vechi si vindecatoare arte, despre care vei afla in curand mai multe informatii. Chiar daca nu vei intelege totul de la inceput, iti vei insusi tainele acesteia si iti vei imbunatati abilitatile.

In urmatoarele luni ar trebui sa inveti sa te adaptezi, pentru ca nu ai incotro. Oricat de incapatanat este un Taur, tot trebuie sa fii mai maleabil. Ti se pare ca dai mult si primesti putin inapoi. Daca esti singur, ar putea aparea o idila cu o persoana cu care ai avut legaturi in trecut.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP O legatura veche de familie aduce fericire in viata ta. La fel si intalnirea cu o persoana noua, aratoasa, comunicativa. Sa fie mai mult decat o intalnire? Sa fie mai mult de doua intalniri? Daca ai rabdare vei afla si raspunsul. Exista multa socializare in aceasta toamna pentru tine. Bucura-te de legaturile intelectuale care se formeaza cu oamenii pe care ii intalnesti, fa schimb de idei. Multe dintre acestea te vor ajuta in cariera.

Atentie, insa, o minte prea solicitata poate da si rateuri. Asa ca nu uita de pauze. Fa scurte calatorii care sa te deconecteze de la sarcinile zilnice. De asemenea, concentreaza-te pe mesajele pe care le primesti. Unele dintre ele sunt repetitive. Afla care este sensul lor!

