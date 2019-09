HOROSCOP pentru toată luna septembrie. Berbecii încep o nouă poveste de dragoste pe finalul lunii, Gemenii sunt foarte vorbăreți

HOROSCOP. A venit, a venit toamna… Iti mai amintesti melodia? O gasesti mai jos. In continuare vei citi horoscop lunar dragoste SEPTEMBRIE 2019, prima luna de toamna a acestui an. O luna de toamna ce incepe in forta la doar doua zile dupa Luna Noua Neagra in Fecioara ce seteaza tonul pentru primele doua saptamani din septembrie.

HOROSCOP. Exista o incredibil de puternica energie a pamantului la acest debut de nou sezon, cel putin pana la jumatatea acestei luni:

Soarele, Mercur, Venus si Marte sunt in Fecioara, in timp ce Saturn si Pluto sunt in Capricorn iar Uranus in Taur. Deci 7 planete din 10 sunt in zodii semne de pamant iar cand si cand si Luna ajunge pentru cate 3 zile in zodiile acestea! Acest element ne confera acum un foarte puternic simt al datoriei si responsabilitatii. In aceasta luna, Saturn, batrana si serioasa planeta a karmei, iese din retrograd in Capricorn si ne determina sa luam viata foarte in serios, poate mult prea in serios.

HOROSCOP. Insa pana atunci, ne concentram pe startul lunii septembrie care este dintre cele mai bune posibile pentru o toamna rodnica : cea mai benefica Luna Noua a anului 2019 ne ofera aceasta fereastra magica de doua saptamani pentru a ne pune cele mai importante planuri in actiune, sustinuti de toate cele 4 planete in Fecioara. Practic nu e nimic ce nu poti implini acum! Poti fi ca o masinarie bine informata, eficienta, productiva, ca o raza laser!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP. In ciuda cantitatii substantiale de activitati planetare in frontul amoros de luna trecuta, luna septembrie pare mult mai linistita. Luna trecuta ai avut Soarele, Venus, Mercur si Marte in sectorul amoros al zodiei tale. Drept pentru care ai obligatia de a mentine mostenirea lasata de ele. Desi iti poate parea o misiune grea, cu putin efort ai putea reusi. Mai mult, Luna se intoarce in sectorul tau amoros intre 24 si 25 septembrie, ceea ce va mai anima atmosfera romantica.

Desi Soarele paraseste sectorul romantic, el va intra in sectorul relatiilor al zodiei tale, ceea ce inseamna ca te va preocupa tot ce tine de relatia de cuplu in luna septembrie. Vei avea pe ce sa te concentrezi in relatie, mai ales ca Mercur se va intoarce in sectorul relatiilor din zodia ta, incepand din 14 septembrie, iar Venus, o zi mai tarziu, in 15 septembrie. Comunicarea se imbunatateste, dai frau liber sentimentelor, spui ce ai pe suflet si clarifici multe situatii mai mult sau mai putin neclare din relatia de cuplu.

HOROSCOP. Daca esti singur, pana la Luna noua din 29 septembrie, ar trebui sa ai o imagine mai clara asupra ceea ce-ti doresti de la o relatie si despre cerintele tale de la un eventual partener.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP. Soarele va petrece intotdeauna primele trei saptamani ale lunii septembrie in sectorul romantic al zodiei tale, de aceea va fi greu sa ignori elementele care tin de romantism si erotism. Nu ca ai vrea sa faci asta, dar ai senzatia ca anul acesta nu ai avut foarte multa energie pe care sa o dedici acestui sector. Noroc cu Marte, planeta pasiunii, care se intoarce in sectorul tau romantic si care iti da mai multa pofta de viata si de actiune.

In timp ce Mercur va parasi sectorul tau romantic in data de 14 septembrie, Venus in data de 15, iar Soarele la 23 septembrie, Marte va fi alaturi de tine toata luna. Cee ce inseamna ca vei avea suficienta energie pentru pasiune.

Daca esti singur, profita de primele doua saptamani ale lunii, cand plantele dragostei si comunicarii sunt in sectorul tau. Vorbeste sincer, fii mai deschis si vor aparea si oportunitatile amoroase.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP. Vesti bune de pe frontul romantic in aceasta luna. Planeta Jupiter intrata in miscare directa aduce noroc in amor. Fie ca iti consolidezi relatia de cuplu, fie ca incepi o relatie noua, cert este ca Jupiter, planeta norocului si expansiunii, iti permite sa creezi structuri solide si rezistente. Vei avea mai multa incredere de sine si vei privi cu mai multa incredere spre viitor.

Jupiter in sectorul comunicarii te face mai vorbaret, mai deschis, chiar daca Mercur tocmai a parasit acest sector. Si nu doar Jupiter te ajuta, ci si Luna care intra in sectorul comunicarii al zodiei tale in perioada 24-26 septembrie.

HOROSCOP. Daca esti singur, nu trebuie sa fii suparat pe Mercur caci, desi paraseste zona comunicarii, el intra in sectorul romantic al zodiei tale. Este urmat o zi mai tarziu de Venus, ceea ce te impinge sa faci numai ce-ti spune inima.

