HOROSCOP pentru vara astronomică 2019. Ce aduce solstițiul de vară în funcție de zodie. Berbecii pun dragostea pe primul loc, Gemenii mizează pe familie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. 21 iunie este ziua solstitiului de vara si ziua in care intram oficial, din punct de vedere astronomic, in sezonul de vara 2019. Din punct de vedere astrologic, ziua solstitiului de vara este ziua in care Soarele intra in zodia Rac.

Vara astronomica 2019 are si provocarile ei, insa le poti evita cu gratie daca ramai realist. Vara 2019 te invita sa ramai cu picioarele pe pamant si cu ochii deschisi.

HOROSCOP. Ce aduce acest solstitiu pentru fiecare zodie in parte afla in continuare.

HOROSCOP. Berbec: Prioritatea verii – DRAGOSTEA

Esti captivat de munca ta, de schimbarile care au avut loc pe plan profesional, de responsabilitatile pe care ti le-ai asumat. Dar ar trebui sa acorzi o atentie deosebita si celor dragi tie. Nu-ti neglija viata emotionala. Comunica mai des cu prietenii tai, cu familia si cu partenerul de cuplu. Dispozitia romantica se va accentua de la sfarsitul lunii august, spre mijlocul lunii septembrie, finalul de sezon estival gasindu-te intr-o relatie stabila, solida.

Daca esti singur, nu-ti neglija viata personala. Accepta invitatiile in oras, imbogateste lista de prieteni si cunostinte. Sunt sanse ca pana la sfarsitul verii sa iti intalnesti jumatatea. Nu-ti pierde rabdarea si fii cu ochii deschisi!

Sfatul verii: Uita de grijile vietii profesionala si indreapta-ti atentia spre familia pe care ai neglijat-o in ulitma vreme. Ai o mare oportunitate sa te apropii din nou de cei dragi si sa petreci o vara minunata alaturi de ei.

HOROSCOP. Taur: O vara plina de AMOR

Vara aceasta inseamna pentru tine multa dragoste. Comunicarea cu persoanele dragi este la cote inalte. Petreci foarte mult timp alaturi de familie, prieteni, persoana iubita. In cuplu reaprinzi flacara pasiunii si totul este la cote “periculos” de erotice. Sfarsitul verii te prinde la fel de sarmant si de cuceritor, iar partenerul este subjugat total de felul tau seducator de a fi.

Daca esti singur, indrazneste mai mult. Doar curajosii au sanse de success. Exprima-ti sentimentele fara teama, pune-ti in valoare sarmul. Nu ramane blocat in greselile trecutului. Treci peste ele si actioneaza! Vei vedea ca atat timp cat ai incredere in tine, iti scoti in evidenta punctele forte, ai sanse mari sa cuceresti.

Sfatul verii: Nu grabi lucrurile! Fii atent la nevoile tale, dar nu le neglija nici pe ale celor din jurul tau!

HOROSCOP. Gemeni: Prioritatea verii – FAMILIA

Aceasta vara iti ofera prilejul sa acorzi o mai mare atentie intereselor personale, placerii si vietii sociale. Venus, aflat in semnul tau zodiacal, te invita sa stralucesti, iti creste senzualitatea si te face sa-ti doresti foarte multe. Nu ezita sa-ti folosesti farmecul personal pentru a reusi sa iti imbunatatesti situatia financiara, vizibilitatea si recunoasterea meritelor.

Daca esti singur, incearca mai intai sa ai grija de tine. Vezi ce-ti lipseste cu adevarat. Apoi pleaca in cautarea persoanei care iti poate satisface nevoile sufletului. Comunicarea este punctul cheie al reusitei. Cu cat transmiti mesaje mai clare, cu atat mai repede poti atrage langa tine persoanele potrivite pentru tine.

Sfatul verii: Fa-ti o lista de prioritati in viata si evita sa te lasi purtat de impulsuri. Ai sanse astfel sa “bifezi” cat mai multe din lista.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.