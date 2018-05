HOROSCOP pentru WEEKEND 25-27 mai 2018. Luna aproape plină în Balanță și în Scorpion amestecă totul!

HOROSCOP. Cu doar cateva zile inaintea urmatoarei Luni pline din Sagetator ce va avea loc in noaptea de marti 29 mai, horoscopul weekendului 25-27 mai 2018 prezinta influenta astrelor asupra zodiilor in aceste trei zile speciale.

Vineri 25 mai nu este o zi oarecare. In aceeasi zi au loc doua aspecte de trigon : Jupiter trigon cu Neptun si Mercur trigon cu Pluto. Un trigon ne ajuta sa curgem armonios, beneficiind de tot ce aduce bun fiecare din cele doua planete implicate. Trigonul este un aspect astrologic major si aduce noroc pe calea vietii.

Tot in acest weekend, noptile de aproape inceput de vara, parfumate cu mirosuri care mai de care mai imbietoare ale copacilor infloriti, sunt vegheate de o Luna aproape plina si care are particularitatea ca este pe durata zilelor de weekend atat in Balanta (Vineri si prima parte de Sambata) dar si in Scorpion (a doua parte de Sambata si Duminica), deci doua energii total diferite pun stapanire pe noi una dupa alta.

Luna este astrul ceresc cel mai apropiat de oameni, se misca cel mai repede si influenteaza emotionalul pamantenilor in asa de mare masura incat in unele directii astrologice, ea este mai importanta decat pozitia Soarelui pentru caracteristicile unei persoane.

Luna orbiteaza Pamantul timp de 28 zile si isi schimba pozitia mutandu-se din zodie in zodie o data la 2 zile si jumatate, o data cu ea fiind influentate semnificativ emotiile tuturor, atat cele bune cat si cele negative. Este foarte bine sa traiesti avand ritmul Lunii de partea ta, sa le lasi purtat de acest flux lunar.

Ce ne aduc concret aceste 3 evenimente?

Trigonul Jupiter (aflat in Scorpion) cu Neptun (aflat in Pesti) este unul minunat

Si desi nu va aduce schimbari majore in viata ta (nici nu avem nevoie de mai multe schimbari, acum ca Uranus ne zguduie vietile…) te va face sa te simti mult mai usor la suflet si mai in contact cu natura ta spirituala. Acest aspect te face optimist, generos si credincios. Esti intr-o calatorie spirituala in aceasta viata ca sa intelegi ca esti una cu divinitatea din care provii. Religia si rugaciunile te pot interesa mai mult dar mai degraba este vorba de o iluminare spirituala. Tranzitul este in totalitate despre credinta – iti reaminteste ca orice visezi, ESTE posibil de realizat.

Iti va fi mai dificil sa ii ignori pe cei saraci, bolnavi sau nevoiasi acum. Vei simti cata satisfactie simti atunci cand ii ajuti pe altii in mod total altruist, fara nimic in schimb. Natura ta caritabila se poate extinde si spre lumea animalelor sau in aspecte de ocrotirea mediului.

Trigonul Mercur (in Taur) si Pluto (in Capricorn) este ideal ca sa cerem favoruri si sa convingem oamenii intr-un aspect anume.

Creierul tau devine foarte puternic sub influenta acestui aspect astral si iti da puterea de a penetra oamenii la nivel mental. Asta poate fi aplicat in munca de vanzari, in dezbateri, negocieri, tocmeli sau cumparaturi majore tip case sau masini. Asa cum tu poti avea o profunda influenta asupra altora, poti intalni si tu persoane care sa te impacteze profund si introduca in ideile sau planurile sale, sau poate fi vorba de inceputul unei prietenii karmice sau parteneriat de succes.

Luna in Balanta Vineri si jumatate Sambata .

Cand Luna tranziteaza Balanta, creaza asupra oamenilor o perioada de constientizare si o preocupare de a avea echilibru si armonie in viata, intre sine si restul oamenilor din jur. Oamenii devin mai constienti despre nevoile si dorintele altor oameni. Exact asa cum si tranzitul Mercur trigonul cu Pluto, explicat mai sus, predispune ! Iata a doua oara Universul ne trimite prin astre acest mesaj : nu esti singur pe lume, uita-te la cei din jur, cu ce ii poti ajuta?

Sunt zile bune pentru oameni sa se reuneasca in parteneriate, casatorii, noi prietenii.

Acum poti vedea toate partile dintr-un conflict insa nu te poti decide care este varianta de echilibru, pentru ca Luna in Balanta te face sa te duci ba inainte ba inapoi, fara sa te poti decide usor.

Insa chiar si asa, Luna in Balanta da zile excelente pentru a fi social si a te reuni cu ceilalti. Ce compatibilitate perfecta cu ce ofera energia comunicativa, deschisa si sociabila a zodiei Gemenilor in care ne aflam pana pe 21 iunie ?

Luna in Scorpion jumatate Sambata si intreaga Duminica .

Cand Luna trece prin Scorpion, se activeaza zile de pasiune si dorinta foarte intense. Te poti simti mai increzator si poti avea energia de a solicita mai ferm lucruri, te poti simti foarte motivat si plin de resurse. In general, sunt foarte intensificate emotiile de la ambele capete ale spectrului si pot varia destul de mult intre ele, gratie influentei Scorpionului. Asteapta-te deci la susuri si josuri emotionale.

Acum vei simti conexiuni la un nivel adanc cu persoane de sex opus.

Pot aparea sentimente de gelozie si razbunare, asa ca ai grija mare sa eviti confruntari inutile si fara miza, mai ales ca dupa 2 zile Luna iese din Scorpion si starea ti se schimba.

Ce sa faci in weekend, practic si util, sub aceste influente astrale?

Cu Luna in Balanta ….

– este ideal sa petreci timp calitativ cu persoana iubita. Si Venus in Rac pana pe 13 iunie ne indeamna si ajuta la fel ! Arata-i ca este apreciat, fa-i mancarea favorita, creaza o atmosfera romantica. Daca esti singur, participa la energia Lunii in Balanta invitand un bun prieten sau un partener de afaceri la restaurant.

– Aranjeaza-te si participa in afara casei la o petrecere sau reuniune sociala.

– Du-te la teatru, expozitii, film, oriunde unde oamenii se aduna ca sa vada creatii, sa vada frumosul.

– Creaza ceva frumos la tine in casa.

– Mediteaza

– Cumpara-ti haine frumoase.

– Propune-ti sa ajungi la un echilibru intr-o chestiune conflictuala

– Rasfata-te pe tine, rasfata-ti iubita sau iubitul.

Apoi…. cand Luna se muta in Scorpion, schimba registrul :

– dupa atata iubire si timp petrecut cu partenerul, fii foarte atent la gelozii si obsesii care pot aparea ca ciupercile dupa ploaie. Daca apar, ele vin ca sa te invete unde ti-ai pierdut puterea sau unde ai cedat-o celuilalt. O iubire trebuie sa te imputerniceasca, nu slabeasca sau injumatateasca.

– Daca simti ca pluteste o furtuna in aer intre tine si oricine altcineva, de regula partenerul, las-o sa vina si sa se manifeste. Aerul proaspat apare mereu dupa furtuna. Poate chiar este nevoie sa clarificati anumite aspecte.

– Exploreaza-ti aspecte mai intunecate din tine. De ce te temi si care este cauza ? Care iti sunt secretele ? Poate fi timpul sa ne dezgropi din ele.

– Daca suferi, du-te la cauza adevarata si decide ce se impune a fi schimbat. Vezi ce obiceiuri rutinate ai si ce e bine sa schimbi din ele.

– Fii foarte atent la ce visezi. Poti avea vise profunde si intunecate sub Luna in Scorpion, poti avea cosmaruri. Scrie despre ce visezi. Visele sunt aici sa te ghideze.

– Contempla misterele vietii, ciudatul si neobisnuitul vietii.

– Elibereaza ceva, orice de care nu mai ai nevoie ca sa faci loc pentru o noua crestere si evolutie.

– Curata prin casa sau gradina, debaraseaza inutilitatile si gunoaiele.

– Intalneste-te cu un psihoterapeut sau fa o calatorie samanica.

– Fa dragoste

Iata horoscopul weekendului 25-27 mai 2018, iata mantra puternica pentru fiecare zodie :

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Multe schimbari se tot petrec pe umerii tai si nu esti pregatit pentru toate in acelasi timp. Prea multe se intampla in lumea ta si ai avut zile stresante care pot aduce rasturnari incredibile de situatii, susuri sau caderi socante. Da-ti spatiu sa fii atipic, neobisnuit si diferit de restul. Cu cat ai mai multa libertate, cu atat iti va fi mai usor sa comunici si sa derulezi relatii cu toti ce te cunosc profund. Citeste si recomandarile de mai sus despre ce sa faci in acest weekend, practic si util.

Mantra de weekend pentru Berbec: Eu vad lumina din oricine

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Atat timp cat Venus este in Rac, deci pana pe 13 iunie, valorile traditionale pot fi un pic cam mult exagerate si impinse in ochii tai fara vreun motiv suficient de logic. Unele subiecte necesita atentia si focusarea ta, ca sa te invete despre lumea ta interioara pe care trebuie sa o hranesti zi de zi. Daca altii iti dau suficient timp, iti vei reumple bateriile si vei reusi sa schimbi circumstante ca sa ti se potriveasca in cel mai bun mod posibil. Cu toate acestea, ai nevoie ca de aer de mai mult timp petrecut acasa, independent de altii si cererile lor. Citeste si recomandarile de mai sus despre ce sa faci in acest weekend, practic si util.

Mantra de weekend pentru Taur: Imi hranesc sufletul.

