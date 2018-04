Horoscop pentru weekend 27-30 aprilie 2018. Ce stârnește în noi Luna plină ROZ în zodia Scorpion!

Pixabay

LUNA PLINĂ ROZ. HOROSCOP. Horoscop weekend. Acum doua saptamani Luna noua a fost in Berbec apoi s-a mutat din semn in semn pana cand, iata, ajunge in Scorpion in weekend, sub numele de Luna plina roz, mai exact in noaptea de 29 spre 30 aprilie, reflectand stralucitor lumina Soarelui instalat in Taur.

Numele de Luna Roz vine de la una din primele flori inflorite ale primaverii numita Moss Phlox, care acopera pamantul ca o patura roz. Aceste flori puternic si stralucitor colorate sunt din America de nord si infloresc de obicei in preajma Lunii pline din luna aprilie.

Toate Lunile pline in Scorpion trezesc o dorinta mare de transformare si eliminare sau modificare a ce nu functioneaza pentru sufletul omului, dar cu aceasta Luna plina nevoia poate fi intensa. Acum, lucrurile si detaliile schimbarii sunt puse in miscare si nu vei uita curand aceasta Luna plina!

Luna plina din Scorpion de pe 30 aprilie este cea mai magica din tot anul. Energia Scorpionului are potentialul de a misca si schimba unde este nevoie, de aceea a avea o Luna plina in acest semn este asa de puternic dar si personal.

Aceasta Luna plina in Scorpion va atenua o parte din acea energie intunecata si grea pe care ai simtit-o poate de la schimbarile cosmice recente produse de 4 planete retrograde: Jupiter, Mercur, Saturn si Pluto, din care toate sunt in continuare retrograde mai putin Mercur.

Puterea psihica si emotionala a Scorpionul este atat temuta cat si respectata. Eliberarea a ceva la aceasta Luna plina poate fi descurajanta intr-un fel, ca si cum este final si nu mai este cale de intoarcere. Scorpionul mai este numit si semnul totul-sau-nimic. Dar daca te risti si te abandonezi, recompensele vor fi mari.

Horoscop weekend. Este o Luna plina buna, cu efecte benefice si aduce o cale pozitiva roz pentru fiecare. Sub lumina puternica reflectata de luna spre noi, vedem mai clar ce e de vazut ca sa decidem ce ramane si ce nu. Este un semn de vindecare, dar in sens Plutonian – acea vindecare ce apare dupa ce ti-ai infruntat demonii, ai mers prin frica ta si ai imbratisat o intreaga paleta de experiente.

Scorpionul este adanc, reflecteaza, este introvert deseori, deci este o buna ocazie sa permiti oricarui aspect al tau uitat sau neglijat sa vina la suprafata. Uneori esti constient ca ti-ai cedat puterea intr-o relatie sau la job.

Sau poti vedea o credinta veche pe care ai inghitit-o drept adevarata si brusc sa realizezi ca ai intrebari ce te pot duce direct spre o cale noua pe care nu ai luat-o in considerare pana acum.

Luna plina roz din Scorpion te invita sa iti pui intentia de a-ti lua puterea inapoi. Sa iti chemi inapoi orice aspecte ale tale pe care le-ai pierdut din cauza cerintelor, opiniilor, manipularilor sau idealurilor altui/altor persoane.

In acest weekend, Luna plina iti lumineaza puternic intuitia ca prin aceasta lumina sa poti vedea drumul inapoi spre tine insuti.

O mantra foarte potrivita pentru oricine in aceste zile este : “Eu ma chem pe mine inapoi Acasa”.

Devine evident pentru oricine ca este imposibil sa poti avea putere sa mergi mai departe si sa realizezi orice atat timp cat puterea ta este cedata in relatii si combinatii disfunctionale.

Daca vrei sa lucrezi cu energia Lunii pline roz din 29-30 aprilie, ca ea sa te ajute sa constientizezi si sa obtii beneficii pentru viata ta, iata 4 intrebari la care sa iti gasesti raspunsul:

Unde am facut compromis, pierzand puterea mea? Pe pas pot face ca sa o chem inapoi? Ce credinta nu imi mai este de folos acum? Ce vrea intuitia mea sa onorez in schimb?

Pe durata unei luni pline, totul va fi amplificat, fie bun fie rau. De aceea, luna plina poate fi vazuta atat ca o vreme a crizelor dar si un timp al oportunitatilor extraordinare.

Iata horoscop weekend 27-30 aprilie 2018 dat de Luna plina ROZ:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vorbeste in loc sa te ascunzi

Luna noua recenta te-a facut sa iti examinezi anumite sentimente care te-ai straduit din plin sa le tii cu capac pe ele. Acum este momentul sa deschizi cutia Pandorei si sa le lasi sa iasa. Te vei simti mai puternic si profund si va trebui sa rostesti ceva tinut adanc in loc sa eviti. Daca nu poti elibera aceste trairi spre o alta persoana, vezi sa le lasi sa iasa oricum. Canalizeaza-ti emotiile intr-o creatie, scrie-le sau doar rosteste-le cu voce tare tie insuti ca sa le lasi sa iasa din sufletul tau.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pregateste-te pentru un nou parteneriat

Luna aprilie ce te-a condus spre aceasta Luna plina roz a avut cateva pietre de incercare pe drum, insa ai invatat cum sa lucrezi cu cei care poate nu sunt 100% de acord cu tine iar asta te ajuta sa iti atingi obiectivele. Luna plina in sine aduce o energie de a fi pregatit, determinat si sa obtii succesul. Este o perioada buna pentru a forma noi parteneriate, formale sau legale.

