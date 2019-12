HOROSCOP. Planeta acțiunii Marte în Scorpion 2019 după doi ani! Reușiți imposibilul în aceste zile

HOROSCOP Daca ti-a fost greu in ultimele sase saptamani sa fii asumat, sa actionezi si sa finalizezi lucruri, Marte in Scorpion va schimba totul. Marte in Scorpion este in cel mai puternic, pasional, determinat si asumat tranzit pe care il poate avea. Nimic, dar absolut nimic, nu il opreste pe Marte din a obtine ceea ce vrea cand este in Scorpion. Nimic si nimeni !



HOROSCOP Marte este planeta asociata cu energia, puterea, agresivitatea, sexualitatea, impulsurile, actiunile si guverneaza competitiile, razboaiele si activitatile fizice. Marte este planeta lui “a face”. Din 4 octombrie, Marte a fost in Balanta, zodia relatiilor, iar din 19 noiembrie timp de sase saptamani, pana la inceput de ianuarie 2020, Marte revine ACASA in Scorpion, zodie pe care o si coordoneaza conform astrologiei traditionale (alaturi de Pluto).



HOROSCOP Asteptam cu interes acest tranzit puternic care poate fi sansa multora de a realiza ce nu au putut de doi ani incoace !



HOROSCOP Marte in Scorpion adora sa ne provoace sa facem imposibilul si sa ne aruncam in ce decidem tot noi ca trebuie si putem neaparat sa obtinem, cu o energie concentrata si cu o putere a vointei din cale afara de mare.



HOROSCOP Scorpionul este despre a ajunge la esenta si profunzimea fiecarei situatii pentru ca lucrurile sa poata fi transformate total si sanatos, in timp ce planeta actiunii Marte este grozava in a stimula si provoca schimbari. Tenacitatea este fireasca cand Marte e aici si avem o mai mare abilitate de a persevera si munci prin provocari dificile.



HOROSCOP Energia sexuala aici este cea mai puternica din toate tranzitele lui Marte, responsabil si de sexualitatea noastra. Uneori, in acest tranzit suntem atrasi de tot ce e tabu si de fantezii, de scenarii in care partenerul ne vrea complet si face absolut orice pentru noi. Datorita sex appealului ridicat, in general obtinem ce dorim.



HOROSCOP In contrast cu Marte in Balanta unde actiunile erau in zona mai calduta si de mijloc, aici in Scorpion atitudinea este: totul sau nimic.



HOROSCOP Nu suntem confortabili cu compromisul. Ce satisfactie poti avea din compromisuri ? spune Marte in Scorpion. A trai intens si real inseamna a accepta provocari si a face schimbari, iata filozofia acestui tranzit.



HOROSCOP Este perioada in care avem tendinta sa ne tot testam, dar si pe altii, de a stabili tot felul de obiective care mai de care mai puternice si aparent inaccesibile, doar pentru satisfactia personala ce vine din a le atinge si maiestri. Greu de crezut ca este loc de lipsa de stima de sine sub aceasta calatorie de sase saptamani a lui Marte in profundul Scorpion !



HOROSCOP In timp ce Marte in Balanta cauta constant sa aduca prin actiuni si energie dreptatea in lume, Marte in Scorpion stie ca, pur si simplu, viata nu este corecta si actioneaza din aceasta perspectiva, fara sa isi mai “bata capul” cu nimicuri finute de genul corect-incorect.



HOROSCOP Marte in Scorpion ne da puterea de a ne dezlantui motivatia si ambitia, fiind total responsabili de propriile noastre actiuni ce nu pot fi lasate pana nu sunt duse la bun sfarsit. Nimeni nu ne poate controla acum si daca incearca…sa se fereasca !



HOROSCOP Nu ne temem in acest tranzit sa exploram intunericul si partea mai vulnerabila a vietii, daca este nevoie. De fapt, lui Marte in Scorpion chiar ii place foarte mult asta ! De aceea acest tranzit este excelent pentru orice munca de psihoterapie care duce la transformari majore ale fiintei.



HOROSCOP Aspectul neplacut al curajosului si impulsivului Marte in aposul Scorpion este ca ne putem manifesta nejustificat de agresiv si furios, fapt ce poate eroda relatii si genera conflicte. Cheia pentru a evita asta este sa fim selectivi cu privire la peretii ce trebuie daramati in calea noastra neinfranata spre tot inainte. Putem folosi aceasta energie constructiv ocupandu-ne de proiecte care ne ajuta sa ne directionam intensitatea si pasiunea mai constructiv.



HOROSCOP Marte in Scorpion se simte destul de mult ca si cum am intrat intr-o tabara spirituala pentru ca ne ajuta sa ne dezvoltam puterea personala. Cat timp alegem sa ne ridicam deasupra limitarilor, slabiciunilor, umbrelor noastre, luptelor de putere, razbunarilor, amaraciunilor si incapacitatilor de a ierta, avem oportunitatea uriasa de a deveni persoane mai bune prin curaj, disciplina si vointa de fier.



HOROSCOP “Sunt AICI ca sa CASTIG !” – iata cum poate suna mottoul sub care vom trai in aceste sase saptamani in care actiunea (Marte) se combina cu pasiunea (Scorpion) ducand la un focus incredibil si la o determinare uluitoare. Nu doar ca putem realiza orice, dar tanjim dupa noi provocari.

Suntem pregatiti ?

