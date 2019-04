HOROSCOP Pluto retrograd 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii își perfecționează aspirațiile, Gemenii își pun întrebări legate de ei

HOROSCOP. Este momentul pentru introspectie, reflectie, analize spirituale. Daca te intrebai de ce Pluto este denumit planeta transformarii, acum vei intelege. Pluto incepe de unde este intuneric, acolo unde lumina nu ajunge. Ca sa schimbi ceva trebuie sa incepi de la fundatie. Transformarea suna frumos, dar este un proces dureros de distrugere si creare a ceva nou. Drumul este turbulent, dar rezultatele vor fi suprinzatoare.

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Pluto retrograd in Capricorn, in casa a zecea a carierei din zodia ta, te face sa iti perfectionezi aspiratiile, sa iti doresti si mai multa putere. Dar, puterea creeaza dependenta. Tu te-ai nascut sa fii lider. Dar verifica daca nu cumva exagerezi. Fii atent sa nu devii prea dominator. Au si ceilalti puterea si stralucirea lor. Nu poti lua tu totul.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Pluto retrograd in Capricorn, in casa a noua a aventurii din zodia ta, te face sa iti pui intrebari in legatura cu religia, cu spiritualitatea. Latura ta ezoterica te cheama. Scoate-o la lumina. Petrece mai mult timp in meditatie. Accepta provocarea si dezvoltarea spirituala. Nu sunt excluse calatorii in alte culturi pentru a scapa de prejudecatile legate de ele.



HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Pluto retrograd in Capricorn, in casa a opta a mortii si a renasterii din zodia ta, te face sa iti pui intrebari in legatura cu sinele. Esti pe atat de puternic pe cat te crezi uneori? Sau pe atat de slab pe cat de crezi alteori? Esti generos sau lacom? Bani sunt puternici sau toxici? Cui dai putere si pe cine vei reduce la tacere din firea ta?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.