HOROSCOP Pluto retrograd. Ce aduce zodiilor tranzitul planetei misterioase a morții și renașterii? Vă puneți întrebări. Evitați partea dumneavoastră întunecată

HOROSCOP. Pluto retrograd 2019 incepe sa-si faca simtite efectele. Pluto, planeta misterioasa a mortii si a renasterii, aduce la suprafata adevarul, dar adevarul acela pur, necosmetizat, oricat de dureros ar fi el. Adevarul de care iti este frica si pe care te temi sa-l dezvalui tuturor.



HOROSCOP. Pluto este in miscare retrograda din 24 aprilie 2019 si isi va pastra aparentul mers inapoi pana in 3 octombrie. Pluto se misca incet. Ii ia 21 de ani sa treaca prin fiecare semn zodiacal, ceea ce inseamna ca va influenta puternic si profund fiecare capitol din viata fiecarei zodii. Cu toate acestea, nu va fi la fel de frustrant ca atunci cand celelalte planete – Mercur, Venus sau Marte – au o fulgeratoare miscare retrograda.



HOROSCOP. Pluto trece prin Capricorn, un semn cardial de pamant, asociat cu traditionalismul, autoritatea, reputatia, regulile stricte si telurile bine definite. Astepta-te ca acest retrograd sa aduca la lumina adevaruri profunde despre aceste teme si despre modul in care tu rezonezi cu ele.

Iesi la lumina!



HOROSCOP. Cand Pluto se afla in miscare directa, iti pui intrebari. Cauti raspunsuri, in special cele pe care cei mai multi dintre oameni vor sa le ascunda. Cand Pluto este retrograd, ies la suprafata propriile adevaruri, cele pe care iti este greu sa le accepti. Acea parte negativa a ta, umbra. Acel adevar de care nu esti mandru. Gandurile de care iti este rusine. Acestea sunt lucrurile pe care Pluto le aduce la lumina.



HOROSCOP. Intelege-te!



HOROSCOP. Poate crezi ca este mai bine sa eviti sa cunosti aceasta parte intunecata a ta. Toata lumea vrea, pana la urma, energii pozitive. De aceea, de multe ori, eviti sa spui ce ai de spus pentru a nu fi considerat “rau”, “negativist”. Te prefaci ca totul este bine, ca esti in regula, ca esti bun.

Dar acum este momentul sa te intelegi. Sa iti dai seama ca nu exista lumina fara intuneric si intuneric fara lumina. Ca tu esti TU si cu lumina si cu intuneric. Intelege-ti partile negative. Acceptarea nu e usoara, doar ca trebuie sa o faci cand Pluto este retrograd.

