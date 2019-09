HOROSCOP. Portalul 999. De ce 09.09.2019 e o zi specială?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Luna septembrie a inceput si aduce cu ea o energie puternica, atat din punct de vedere astral, cat si din punct de vedere numerologic. Septembrie, a 9-a luna a anului, are vibratia numarului 9, al definitivarii creatiei. Din punct de vedere numerologic, 9 reprezinta intregul, finalul unui ciclu.

HOROSCOP. De asemenea, data de 9 septembrie 2019 este una foarte puternica. Deschiderea portalului energetic 999 pe care nu l-am experimentat de ceva vreme, presupune mai mult magnetism, mai multa intelepciune, mai multa actiune, mai multe oportunitati.

HOROSCOP. Vibratia numarului 9 presupune incheierea unui ciclu si deschiderea altuia, presupune regenerarea, reintoarcerea la origini. Pot aparea furtuni la orizont, dar cum actionezi in fata lor depinde de tine. Pot aparea suisuri, coborasuri, pot aparea intrebari la care n-ai raspunsuri. Iar tot ce trebuie sa faci este sa te dezvolti, sa devii mai puternic, sa mergi mai departe pe drumul tau.

HOROSCOP. Luna septembrie aduce lectii, daruri, provocari. Toate menite sa tea jute ca sa-ti gasesti sensul.

HOROSCOP. Numarul personal # 1

Cel mai probabil, ai avut pana acum un an cu noi inceputuri si cu schimbari care te-au dus intr-o noua directie. Lasa-ti originalitatea sa straluceasca, scoate la lumina sinele adevarat. Ai increde in propriile instincte si nu urma multimea. Luna septembrie este probabil sa-ti aduca si mai multe perspective. Continua sa faci pasi mini inainte pe care ape care te simti cel mai bine si vei vedea si progresele. De asemenea, se anunta o luna buna si din punct de vedere profesional. Nu cobori stacheta.

HOROSCOP. Numarul personal # 2

Cel mai probabil, ai avut pana acum un an dual. Poate ca te-ai simtit confuz in dorintele tale. Fie ca e vorba de cautarea unui partener de cuplu, fie ca vorbim de afaceri, ai avut indoieli. In aceasta luna septembrie, insa, pare ca ai mai multa claritate. Poti incerca sa pui in aplicare un plan. Iesi in oras mai des, intalneste oameni noi, fa-ti prieteni, cunostinte, o retea de cunostinte care te poate ajuta la un moment dat. In dragoste este un moment perfect sa incetinesti ritmul si sa vezi ce ti s-ar potrivi cu adevarat. Abia apoi sa pornesti in cautarea unui partener romantic.

HOROSCOP. Numarul personal # 3

Cel mai probabil, ai avut multe lectii de invatat pana acum. Dar cele mai importante dintre ele sunt legate de exprimarea de sine, de comunicarea propriilor ganduri si idei. Daca, totusi, mai ai ceva pe suflet, luna septembrie pare un moment perfect sa marturisesti. Energiile acestei perioade iti vor oferi suportul pentru eliberarea de credinte sau emotii vechi, care nu-ti mai sunt benefice. De asemenea, aceasta luna septembrie iti va permite sa incepi proiecte noi in cariera. Daca simti nevoia sa calatoresti sau sa te retragi undeva, fa-o!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.