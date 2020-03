Horoscop rune 1 aprilie 2020. Taurii au parte de schimbări, Gemenii trec pe lângă un pericol

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

Horoscop rune 1 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – LAGUZ : Imagineaza-te ca esti in voia valurilor pe un fluviu si ai incredere in el, simte-te relaxat si in siguranta. Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine de nivel superior care te conduce si care se manifesta prin intuitie. Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Cand esti in asemenea situatie, nu este timp de reflectii si rationalizari.

Horoscop rune 1 aprilie 2020 pentru Taur

Runa etalata – Perth: Aceasta runa este simbolul unui vas, al unei cupe si este deseori asociata cupei din care se arunca zarurile. De aceea se considera ca simbolizeaza norocul si soarta. Forte intense cer schimbarea. Nu trebuie sa te ingrijorezi, caci schimbarea este in bine.

Horoscop rune 1 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Thurisaz (inversata) : Ceva rau poate fi depasit gratie fortelor binelui. Un pericol nu este chiar asa de mare. O bunatate poate veni spre tine. Ceva negativ este tinut la distanta de tine. Thurisaz este runa haosului, a tentatiei si a raului. Cand ea este intoarsa, activeaza mesajele binelui.

Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro