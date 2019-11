HOROSCOP rune 1 decembrie. Gemenii trebuie să se deschidă către schimbare, Capricornii au emoții și pasiuni intense

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru DUMINICA 1 decembrie 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – INGUZ: Runa germanica Inguz semnifica noi inceputuri si vointa divina pentru acestea. Aceasta runa te anunta ca exista si o noua cale de a obtine ceea ce vrei. Totodata iti transmite si faptul ca poti avea parte de o noua relatie. Fertilizeaza mai intai solul, termina orice treburi neterminate ai, apoi fii deschis pentru noul vestit de aceasta runa si care va veni la momentul potrivit.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – JERA: Runa germanica Jera semnifica recoltele si este asociata cu ideea de annual. Asa cum pamantul ofera recolta sub forma de roade dupa un ciclu care nu se abate de la perfecta sa oranduiala si aceasta recolta poate fi culeasa o data pe an, la fel si pentru tine urmeaza succesul pe care il vei culege urmare a muncii tale sustinute. Conditia insa este sa nu te astepti la rezultate rapide asa cum orice ar face muncitorii pamantului, roadele nu ies mai repede decat momentul natural. Fii perseverent si ai rabdare. Jera iti reaminteste ca este un timp pentru toate.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – KENAZ (cu fata in sus). Kenaz iti sugereaza ca un cadou se anunta in viitorul tau imediat. Poate fi vorba de un cadou fizic concret sau de un cadou de cunostinta, cunoastere. Fie il dai, fie il primesti. Cel mai bun cadou pe care il poti da cuiva este experienta si cunoasterea. Nu te astepta la nimic in schimb, altfel cadoul nu mai este cadou.

