Horoscop rune 1 iunie. Gemenii se pregătesc de o călătorie, Peștii au parte de o moștenire

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – NAUTHIZ : Runa germanica Nauthiz semnifica restrictia, nevoia si uneori este asociata cu conceptul de durere. Aparitia ei in extragere anunta faptul ca sunt necesare si vor aparea intarzieri, decalaje si schimbari de directie. Insa exista motive puternice pentru care esti indrumat sa iti revizuiesti planurile cu multa atentie. Este mult mai bine asa, chiar daca te doare faptul ca deocamdata lucrurile nu sunt asa cum vrei tu. Restictia este necesara si va aduce binele in viata ta.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Toti oamenii intalniti si evenimentele ce s-au intamplat in viaa ta te-au facut individul unic care esti acum. Nu exista nimeni altcineva ca tine, deci nu incerca sa ii imiti pe altii. Tu vei fi o inspiratie si calauza pentru altii doar daca mai intai tu crezi in tine, in valoarea si in abilitatile tae. Anuleaza-ti indoielile si fa un nou pas spre ce iti doresti, luand cu tine ceea ce viata te-a invatat pana acum.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Raido : Raido este runa calatorilor. Este anuntata si recomandata o calatorie. Joburile ce au legatura cu distantele indepartate si cu transportul sunt favorizate. Iti poti castiga prieteni noi sau se pot intoarce unii vechi. Raido poate sa insemne calatorie, roata, dar implica si ceva mai adanc : calatoria poate fi lunga si ai nevoie de multa viziune, planificare, determinare si curaj. Metafizic vorbind, ea se refera la calatoria vietii, la roata vietii sau la o cautare adanca spirituala. Ea poate si sa vesteasca un mesaj pe care il poti primi sau pe care sa il trimiti pe baza unui drum.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.