HOROSCOP rune 1 martie. Gemenii sunt protejați și susținuți, Capricornii întâmpină dificultăți la începutul unei noi situații

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – RAIDO, inversata. Raido iti vesteste sa fii atent la abilitatea ta de a te indrepta spre alti oameni pentru a-i aduce in cercul miscarilor din viata ta. Ai noroc in viitoarele calatorii dar nu te indeparta de oamenii necesari pe care sa ii ai alaturi. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Uruz : Toate procesele vietii tale de acum se anunta a fi pozitive. Nu te teme de schimbari, ele sunt favorabile. Nu te teme ca poti pierde controlul asupra unor evenimente. Situatia ta in viata doar schimba forma dar isi mentine forma de baza. Aparitia acestei rune este si evidenta unui succes practic pe care il vei avea urmare a puterii ca forta de viata.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ALGIZ : Runa germanica Algiz semnifica protectia iar fortele creative sunt puse in slujba ta. Atunci cand apare aceasta runa, ti se sugereaza sa nu iti negi durerea si sa nu incerci sa te ascunzi de la ce se intampla sau sa negi. Esti ajutat, protejat, sustinut si calauzit. Invata din ce se intampla si astfel vei fi in stare sa te protejezi singur pe viitor de acele situatii care nu iti fac bine. Practica te invata mai mult ca orice si oricine.

