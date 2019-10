HOROSCOP rune 1 noiembrie. Vărsătorii rămân fără energie, Gemenii au nevoie de o schimbare în viață

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 1 noiembrie octombrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – NAUTHIZ : Runa germanica Nauthiz semnifica restrictia, nevoia si uneori este asociata cu conceptul de durere. Aparitia ei in extragere anunta faptul ca sunt necesare si vor aparea intarzieri, decalaje si schimbari de directie. Insa exista motive puternice pentru care esti indrumat sa iti revizuiesti planurile cu multa atentie. Este mult mai bine asa, chiar daca te doare faptul ca deocamdata lucrurile nu sunt asa cum vrei tu. Restictia este necesara si va aduce binele in viata ta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – BERKANA, inversata. Se pare ca exista o interferenta in cresterea ta pe un anumit domeniu. Daca te simti descumpanit ca nu ai urma actiunea potrivita acum, relaxeaza-te. Vei avea ocazia sa actionezi din nou. Examineaza-ti mai bine motivele pentru care vrei ce vrei. Iti pui ambitiile cumva inaintea nevoilor si binelui altora ?

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). Runa iti sugereaza ca este posibil sa fi ajuns la un punct din viata ta in care este nevoie de schimbare. O schimbare poate fi la fel de simpla precum a accepta cine esti si sa fii fericit ca esti unic si special in felul tau. De ce ai putea dori vreodata sa fii la fel ca altcineva ? Oricum, acum e un moment pentru o decizie de viata si pentru o schimbare mare a directiei spre care te indrepti. Ramai fidel credintelor si valorilor tale si nu vei da gres. Crede in tine si urmeaza-ti visele.

