Horoscop rune 10 aprilie 2020. Gemenii au nevoie de protecție, Berbecii au o întâlnire neașteptată

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

Horoscop rune 10 aprilie 2020 pentru Berbec

Runa etalata – RAIDO. Semnificatie : CALATORIA. Aceasta runa este relationata cu comunicarea si armonia a ceva facut din doua elemente. De regula semnaleaza posibilitatea unei calatorii, fie ea in lumea fizica sau in adancul fiintei.

O asemenea calatorie are drept scop vindecarea de sine sau schimbarea de sine. Runa Raido avertizeaza sa fii moderat in orice excese ale vietii. Poate ca o uniune neasteptata va aparea in viata ta sau poate te vei reuni cu cineva pe care nu l-ai vazut de mult timp.

Sau poate o reuniune prevazuta de runa Raido se refera la anumite aspecte interne din tine care au fost in conflict in tine de ceva vreme.

Horoscop rune 10 aprilie 2020 pentru Taur

Runa etalata – URUZ : Semnificatie PUTERE. Aceasta este runa finalurilor si noilor inceputuri. Este o runa a tranzitiei ce indica faptul ca viata pe care ai trait-o pana acum trebuie sa se schimbe pentru a face loc pentru o noua forma.

Ai putea suferi o pierdere a unei relatii ce nu iti mai serveste sau a unei situatii de viata. Uruz iti reaminteste ca totul este un proces natural, totul e un inceput si un sfarsit permanent.

Invata sa te adaptezi momentului, folosind puterea masculinitatii sau feminitatii ca suport si uita-te la toate oportunitatile care se ascund in spatele unei asa zise pierderi.

Horoscop rune 10 aprilie 2020 pentru Gemeni

Runa etalata – Algiz (inversata): Cand apare inversata, runa Algiz iti transmite mesajul ca ai nevoie de masuri de protectie suplimentare. Fii mai precaut, gandeste de doua ori inainte sa actionezi. Nu lasa garda jos.

