HOROSCOP rune 10 decembrie. Gemenii au oportunități excelente pentru a deveni mai buni, Vărsătorii trebuie să aibă încredere în destin

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 10 decembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – MANNAZ: Runa Mannaz se refera la omenire si interactiunea ta cu oamenii in general. In aceasta extragere, runa este intoarsa, ceea ce sugereaza o stare de separare intre tine si oameni in general sau anumiti oameni din viata ta. Exista o lipsa de armonie in interactiunea ta cu altii, fie ca nu accepti cum este societatea fie ca societatea nu accepta ceva la tine. Alternativ, aceasta runa poate sugera si separarea de natura dar si abilitatea ta de a te ridica deasupra acestei separari. Depaseste o bariera mentala si deschide-te spre natura si oameni, de unde iti vine implinirea.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – NAUTHIZ. Semnificatie : RESTRICTIE. Aceasta runa iti indica ca pot fi intarzieri sau schimbari in directiile actiunilor tale. Exista motive puternice pentru care este bine sa iti revizuiesti planurile cu atentie. Restrictia este necesara. Runa Nauthiz iti sugereaza sa iti identifici Umbra, partea intunecata a naturii tale care se reflecta in exterior sub forma de slabiciune. Incearca sa descoperi ce este in interiorul tau care pare a atrage o lipsa de noroc in viata pe un subiect dorit de tine. Dificultatile si esecurile, totusi, ne pot invata multe despre noi insine. La nevoie, rectifica-ti directia si restaureaza-ti echilibrul intern. Priveste partea pozitiva a adversitatii.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – OTHILA: Aceasta runa vesteste castiguri de ambele parti. Indica un moment in care o pregatire tangibila va duce la rezultate concrete pozitive. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa devii mai bun, sa te expandezi. Sunt favorizate noi achizitii. Totodata anunta si o vreme cu binecuvantari in care actiunile intreprinse vor fi foarte probabil de succes si vor aduce oportunitati mai bune pentru dezvoltare. Este acel moment care, daca este recunoscut, te va recompensa cu tot felul de beneficii importante.

