Horoscop rune 10 iunie. Taurii au parte noroc, Leii au parte de prosperitate

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Fehu (inversata): Aceasta runa atrage atentia asupra faptului ca poti cunoaste reversul medaliei averii mari. Nu este vorba despre faptul ca poti pierde banii, ci de faptul ca banii pot corupe. Prietenii iti cere bani, iar daca nu le dai sau daca nu isi platesc datoriile, prieteniile se pot rupe. Banii, ca si puterea, pot avea partile lor bune si partile lor rele.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – GEBO : Semnificatie PARTENERIAT. Norocul iti zambeste si surprize dragute vor aparea neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce este meritat cu prisosinta. Probabil vei primi o promovare, o recompensare, o lauda sau un cadou. Este speranta si bucurie. Sunt promisiuni implinite si vise devenite realitate. Este gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acesta cazul, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii individualitatea : sa tii minte ca adevaratele parteneriate apar atunci cand doua fiinte formeaza o echipa in care fiecare isi mentine propria sa singularitate cu toata forta si contributia ce deriva din asta.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Este un timp in care sa vezi si alte oportunitati care pot fi mai profitabile. Ia-ti timp si cauta drumul bun. Ai incredere in ce simti si vezi semnele ca timpul este potrivit sa treci la actiune. O lipsa de finante poate fi preocuparea de la acest moment. Daca e asa, rezista pentru ca o schimbare va veni cu siguranta atunci cand iarna se transforma in primavara. Doar ai rabdare.

