Horoscop rune 10 mai. Gemenii au abilități de negociere, Scorpionii se simt încrezători

Horoscop rune 10 mai. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – KENAZ: Primesti un mesaj despre identitatea ta in orice aspect al vietii. Implinesti ceea ce ti-ai propus si meriti sa te feliciti pentru asta. Nu inlatura munca sau relatiile, personalitatea ta se manifesta cel mai mult prin ele. Nu iti ascunde talentele stand cu capul in pamant, chiar daca performanta lor este asociata cu unele dificultati. Daca intampini eforturi, ele vor fi recompensate generos. Poate in curand vei avea un nou job la care sa te dedici cu bucurie si energie. Poate ca vei intalni pe cineva intr-o relatie care va scoate din tine tot ce ai mai bun. Mai mult, runa indica si succes sau schimbari favorabile.

Horoscop rune 10 mai. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – OTHILA : Aceasta este runa castigurilor benefice. Ea indica aparitia unui moment in care pregatirile concrete, palpabile vor duce la rezultate palpabile. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa devii mai bun, sa te extinzi. Noile achizitii sunt favorizate. Deasemenea, aceasta runa iti introduce o vreme de binecuvantari in care actiunile intreprinse vor fi de succes si vor aduce oportunitati noi si mai bune pentru dezvoltare. Este un moment in care, daca ele vor fi recunoscute, te vor recompensa cu beneficii importante pentru dezvoltarea ta.

Horoscop rune 10 mai. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Teiwaz : Teiwaz este runa razboinicului si inseamna curaj, vitejie, indrazneala, dedicare, geniu tactic, protectie pentru calatorii marilor, abilitati de negociere si legislative. Ea este numita dupa zeul Tyr care in norvegiana este echivalentul lui Jupiter sau Zeus. El a fost zeul razboiului si justitiei, a legilor corecte si a deciziilor corecte. Runa semnifica succes prin sacrificiu. Fara teama si curajos, el a fost un tactician maestru si un diplomat abil. Mitologia spune ca a permis unui lup sa ii muste mana dreapta ca sa isi protejeze razboinicii, ramanand stangaci si cu dizabilitati atat fizic cat si spiritual. Aceasta runa semnifica si sexualitatea masculina si determinarea. Anunta noi initieri, noi provocari si noi intelegeri pe care le vei capata.

