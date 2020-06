Horoscop rune 11 iunie. Gemenii sunt precauți, Vărsătorii au parte de armonie și înțelegere

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Este un timp sa accepti si ajutorul si ghidarea oferita de altii. Oricum, nu uita ca este vorba de viata ta si tu trebuie sa ai ultimul cuvant despre viata ta. Nu te lasa implicat in ceva ce nu vrei, oricat de solid este sfatul ce ti se da. Ceata este doar temporara in viata ta. Un viitor mai stralucit te asteapta daca ii permiti sa se intample.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz : Intelegerea despre creatie iti ajuta viata sa curga asa cum vrei. Echilibrul emotional este construit din armonia creatiei din jurul tau. Mancarea naturala duce la o curgere naturala a sanatatii, mancarea non-naturala duce la stagnare si dizarmonie. Apa este un fluid ce se misca constant, deci si tu sa iti aranjezi viata ca sa curgi usor ca apa. Accepta schimbarile pentru ca ele sunt singura constanta reala a vietii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – NAUTHIZ (cu fata in sus). Runa indica un timp pentru rabdare si precautie. Nu e timpul sa te grabesti spre urmatoarea provocare a vietii tale. Ia un moment ca sa observi ce este acum in viata ta si sa apreciezi momentul, in loc sa te grabesti inainte si sa pierzi detalii din calatorie si peisaj. Ceea ce observi acum te va ajuta la viitoarele etape.

