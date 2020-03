HOROSCOP rune 11 martie. Leii trebuie să-și țină mintea deschisă, Vărsătorii își rup lanțurile

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz: Uruz este simbolul bivolului salbatic, intruchipand puterea si forta, dar si incapatanarea si lipsa rafinamentului. Uruz simbolizeaza puterea masculine, dorinta sexuala puternica, dorinta de a cuceri. Forta infrange slabiciunea.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ. Aceasta este runa ce simbolizeaza protectia divina, sanctuarul in care esti in siguranta, puterea familiei si strabunilor ca energie ce te protejeaza si indruma. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Ea este conectata cu zeul Odin, Tatal Ceresc ce s-a sacrificat de copac pentru a aduce intelepciunea runelor poporului sau. Algiz iti vesteste noroc bun in afaceri, in riscurile pe care le asumi pentru a obtine succesul si asta pentru ca norocul iti vine prin alti oameni.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EHWAZ (cu fata in jos). Poti avea acum o incarcatura mai grea in viata iar alti oameni pot veni spre tine sa iti mai dea si alta incarcatura. Nu lasa aceste cerinte sa iti puna greutate pe spate si sa cari precum o camila. Trebuie sa stii sa refuzi cererile, altfel ramai fara energie.

