HOROSCOP rune 11 noiembrie. Vărsătorii au parte de succes, Gemenii au rezultate impresionante

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 11 noiembrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). In viata ta pare a fi o furtuna agitata. Dar furtunile nu dureaza pentru totdeauna si, daca vezi refugiul sigur care este imediat dupa colt, totul va fi bine. Foloseste-ti intuitia sa te ghideze in directia buna. Tu ai raspunsurile daca crezi in tine si in drumul tau.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in sus). Acum este un timp ideal pentru iubire, pentru relatii si pentru implinire emotionala. Daca ai oportunitatea sa explorezi ce semnificatie are relatia ta cu altii, vei invata multe lucruri despre ce ai invatat tu de la fiecare om semnificativ din viata ta. Cel mai bun cadou pe care il poti da cuiva este experienta si cunoasterea. Nu te astepta la nimic in schimb, altfel cadoul nu mai este cadou.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Berkana : Imparte-ti obiectivele mari in unele mai mici si mai multe dar perfect realizabile. Convinge-te sa muncesti mai putin insa valorifica fiecare moment mai eficient. Este total in puterea ta. Cel mai interesant este sa vezi ca aceasta strategie va contribui activ la rezultatele impresionante pe care le vei obtine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.