HOROSCOP rune 11 octombrie. Balanțele trebuie să se bucure de viață, Taurii sunt anxioși

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru VINERI 11 octombrie octombrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ : Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine de nivel superior care te conduce si care se manifesta prin intuitie. Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Nu ai nevoie de evaluari sau speculatii. Daca vei actiona conform fluxului ce curge in tine si ritmului tau adanc, vei simti pace interioara. Poti primi raspuns de la intuitie prin vise. Nu le analiza, ramai cat mai mult in starea de somn ca sa poti simti care este mesajul. Cand simti in tine ca ceva are sens cu adevarat si simti un flux de bucurie, aceea este vocea intuitiei. Altfel, daca nu o asculti, vor urma tensiuni si dizarmonie.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Trebuie sa iti gestionezi starile de anxietate si ingrijorare daca vrei sa reusesti sa ajungi la ce vrei. Poate ca anumite proiecte dorite se misca mai greu pana sa devina realitate. Ti se recomanda atentie in deciziile de munca si sa verifici cu migala totul. Daca ai dubii, decaleaza deciziile pana cand ai informatii mai clare pe care sa te bazezi.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EIWAZ : Runa germanica Eihwaz semnifica apararea si puteri universale puse la dispozitia ta ca sa te protejeze. Aceasta runa anunta faptul ca pot exista unele dificultati la inceputul unei situatii noi ce se prezinta sau exista deja in viata ta, dar acestea au rol benefic si protector. De fapt, ceea ce iti pare dificultate este o perfecta orchestrare a naturii ca sa existe amanari care sunt necesare si iti prind bine. Esti protejat in tot acest timp. Intre timp, pune-ti casa in perfecta ordine si curatenie.

