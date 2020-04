Horoscop rune 12 aprilie. Balanțele au parte de pericole neasteptate, Berbecii au parte de ceva nou în viață

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Ehwaz : O situatie curenta iti poate aduce ceva nou in viata. Poti iesi la intalnire cu oameni noi, poti dezvolta o abordare fundamental diferita a vietii si relatiilor, poti sa schimbi o locatie, poti merge undeva nou. Fiecare situatie promite o schimbare gradata spre mai bine ; se dezvolta idei noi, se imbunatatesc relatiile cu oamenii. Fii pregatit pentru schimbare pentru ca este favorabila.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Isa : Aceasta runa te sfatuieste sa nu te dai cu capul de zid, sa eviti miscari bruste si atacuri energetice. Conceptul “cine vrea sa reuseasca reuseste” acum iti poate crea un mare deserviciu daca il urmezi. Cel mai mult ai nevoie acum de rabdare, rezistenta si flexibilitate – nu incerca sa fortezi si sa influentezi o situatie. Intelege ca exista perioade de asteptare, chiar de abandonare temporara a unui subiect la care te gandesti.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – LAGUZ. Semnificatie A CURGE. Caracteristicile acestei rune sunt apa, intuitia si fluxul emotiilor, relatiilor si vocatiilor. In mod particular, ea anunta satisfactia unor nevoi emotionale. In ciuda faptului ca totul curge asa cum trebuie la acest moment, de regula semnaleaza nevoia de a curata, reevalua, reorganiza, recentra. Indica faptul ca aspectul intuitiv al naturii tale umane este trezit si ca atare esti sfatuit sa il hranesti.

