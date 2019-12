HOROSCOP rune 12 decembrie. Leii trebuie să fie precauți, Scorpionii trebuie să fie atenți la comunicare

HOROSCOP. Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – JERA. Rezultatele benefice sunt favorabile pentru orice actiune ai intreprins. Poate insa sa mai dureze pana cand culegi aceste rezultate si ele pot sa nu fie rapide pentru ca mereu este implicata o fereastra de timp necesara. Nici fermierii nu pot grabi recolta tragand de vlastare sa se faca mari. La finalul sezonului insa, te vei scalda in abundenta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ: Focul deseori simbolizeaza emotii intense si pasiuni. Totusi, ti se reaminteste prin aceasta runa faptul ca pasiunea, ca orice altceva, are doua fete. Pasiunea excesiva poate duce la obsesii distructive, dar prin partea sa pozitiva poate duce la creativitate. O claritate de intentie in atitudinea ta este ceea ce ti se cere ca sa eviti sa cazi in partea sa negativa. In zona relatiilor, runa Kano anunta o deschidere mutuala. Torta intelegerii este aprinsa din nou pentru amandoi si puterea creativa a acestui foc poate duce spre mari realizari.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa extrasa – Laguz: Runa germanica Laguz semnifica inflorire, curgere, apa si nu orice apa cu curgatoare. Aceasta runa poarta cu sine o semnificatie pozitiva si linistitoare. Totul curge asa cum trebuie si cum e mai bine in viata ta acum precum curge un rau de munte, trecand peste obstacole cu usurinta. Aspectul intuitiv al naturii tale este trezit pentru ca apa inseamna intuitie. Laguz te sfatuieste sa iti hranesti acest aspect si sa beneficiezi cat mai mult de pe urma ei. Totodata, hidrateaza-te din belsug cu apa de buna calitate.

