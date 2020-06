Horoscop rune 12 iunie. Racii simt multă bucurie, Fecioarele au parte de o schimbare

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH : Runa germanica Perth semnifica initierea, treburile aflate in stare de taina si secret. Cand primesti aceasta runa, ti se transmite sa ai incredere in fortele puternice care dirijeaza planurile de existenta pentru ca acestea actioneaza sa aduca schimbari mari si modificari in viata ta. Acestea sunt benefice si pot fi sub forma de castiguri subite sau relatii neasteptate care intra in viata ta cu un rol bine definit. Este timpul sa te ridici deasupra a ce este acum viata ta.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Raido : Aceasta runa iti da sfatul sa fii atent la tot, inclusiv in viata de zi de zi. Fii pregatit sa depui eforturi sa te mobilizezi, este foarte important acum. Daca te astepti la ceva bun, iti este posibil dar nu va fi servit pe platou. Daca esti intr-o stare calma si lenesa, exista un mare risc sa iti pierzi norocul daca nu esti suficient de muncitor.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa extrasa – TEIWAZ : Runa germanica Teiwaz semnifica razboinicul viteaz si steaua calauzitoare de pe cer pe care se bazau vitejii vikingi odinioara. Ea este purtatoarea energiei masculine degajate de viteji si reprezinta anxietatea si ambitia de a cuceri. Atunci cand primesti aceasta runa, primesti sfatul de a persevera, indiferent de obstacole, spre telul tau, dar fii rabdator in tot acest proces.

