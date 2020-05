Horoscop rune 12 mai. Gemenii se simt independenți, Balanțele trebuie să se aștepte la ceva neprevăzut

Horoscop rune 12 mai. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ : Exista viata noua ce se deruleaza in fata ta acum. Fii prezent si constient in timpul intalnirilor cu alti oameni. Sunt mari sanse sa ai parte si sa simti o conexiune cu Divinul. Daca esti in fata fantanii cu apa, bea mai intai tu, doar asa vei avea puterea de a scoate apa ca sa bea si altii.

Horoscop rune 12 mai. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EIWAZ : Runa Eiwaz se refera la arborele sacru tisa. Runa inseamna ca nu intri in starea de adormire, deci reprezinta capacitatea de a rezista. Chiar si lemnul arborelui tisa este foarte puternic, rezistent si pliabil totodata – risa se indoaie dar nu se rupe. Natura vesnic verde a arborelui tisa este prezenta si pe runa si runa nu poate fi inversata. Mesajul transmis este faptul ca spiritul vesnic viu si verde iti este alaturi si in momentele in care esti usor ca fulgul si cand trebuie sa fii puternic ca arborele.

Horoscop rune 12 mai. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ISA, inversata. Esti independent de unul singur si iti iei puterea din clipele de solitudine. Ai nevoie de aceste momente deci traieste-le impacat cu tine si cu viata pentru ca dupa gheata vine caldura si primavara fie ca vrei fie ca nu. Urmatoarea etapa de inflorire va veni insa acum e vremea de odihna, asa cum natura se odihneste in tacere iarna. Isa semnifica forta primara a ghetii si a solitudinii. Energia de izolare sau de independenta este legata de runa Isa. Isa spune povestea ghetii, a frigului si ce inseamna sa fii singur dar si cum poti trai bine gandind independent si imputernicindu-te. Isa este conectata la Skadi, zeita zapezii si a ghetii. Poarta in semnificatia ei nevoia de a fi singur si ascuns de restul lumii.

