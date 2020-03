HOROSCOP rune 12 martie. Taurii trebuie să-și onoreze promisiunile, Capricornii sunt sfătuiți să fie atenți la visele lor

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Tu ii vei inspira pe altii dar trebuie sa crezi in tine si in abilitatile tale pentru ca asta sa se intample. Foloseste-ti mostenirea cu intelepciune, adauga la ea si fii pregatit sa o dai mai departe urmatoarei generatii. Nu uita ca si tu treci prin aceasta mostenire de cunostinte, abilitati, inspiratii si credinte de la toti cei ce au intrat in contact cu tine.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in sus). Teiwaz sugereaza ca succesul realizarilor tale prin munca sustinuta si determinare este aproape. Cauta in tine raspunsurile. Nu uita sa iti onorezi promisiunile si angajamentele pe care le-ai facut.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – DAGAZ, inversata. Aceasta runa este simbolul zilei noi ce mijeste din noapte dar si al intuitiei. Ea este constiinta si motivatia de a reusi. Sunt indicatii ca anumite emotii pe care le ai atasate de un subiect te impiedica sa avansezi cu determinare si preferi sa amani actiuile focusate. Pune-ti intrebari ce simti daca ai reusi. Scoate la lumina soarelui adevarul.

