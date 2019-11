HOROSCOP rune 12 noiembrie. Balanțele sunt aproape de succes, Săgetătorii trebuie să fie flexibili

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 12 noiembrie 2019.



HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ALGIZ. Aceasta este runa ce simbolizeaza protectia divina, sanctuarul in care esti in siguranta, puterea familiei si strabunilor ca energie ce te protejeaza si indruma. Algiz inseamna impreuna si are simbolul coarnelor de elan. Daca strabunii puteau urma o turma de elani, ei erau in siguranta, puteau supravietui si aveau mancare. Algiz reaminteste ca suntem interconectati si ca supravietuirea fiecaruia depinde de ceilalti oameni iar acesta este adevaratul noroc al vietii. Ea este conectata cu zeul Odin, Tatal Ceresc ce s-a sacrificat de copac pentru a aduce intelepciunea runelor poporului sau. Algiz iti vesteste noroc bun in afaceri, in riscurile pe care le asumi pentru a obtine succesul si asta pentru ca norocul iti vine prin alti oameni.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Mannaz : Daca cineva are o atitudine nepotrivita fata de tine si este ceva personal si nu poti suporta, incearca sa stai departe de aceasta persoana si de manifestarile sale negative, figurativ vorbind ascunde-te. E o idee sa fii mai discret si retras si la munca. Cu cat mai putin in lumina atentiei, cu atat mai bine pentru moment.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Perth : Aceasta runa simbolizeaza faptul ca subconstientul incearca sa se conecteze cu sinele tau constient si impreuna sa schimbe totul in calea ta. Numai o persoana care isi imbina armonios constientul si inconstientul se poate regasi pe sine. Felul in care acestea se imbina poate fi necunoscut si uneori ciudat pentru noi. Insa daca nu doresti sa participi activ la aceasta uniune, lumea interna iti va fi afectata iar evenimentele planificate in viata ta se vor derula in directii nedorite.

