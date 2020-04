Horoscop rune 13 aprilie. Leii au parte de o schimbare radicală, Capricornii obțin ceea ce își doresc

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH : Aceasta runa este asociata cu Phoenix, pasarea mistica ce s-a consumat pe sine in flacari ca apoi sa se ridice din propria-i cenusa. Forte puternice de schimbare si renovare sunt in miscare pentru tine la acest moment. Pe partea vietii de zi cu zi, pot fi probabil unele surprize cum ar fi castiguri bruste sau debutul unei relatii neasteptate. Pe partea spirituala, este timpul sa te ridici deasupra ta, deasupra vietii obisnuite si banale, ca sa dobandesti o viziune mai larga. Runa Perth isi reaminteste ca exteriorul pe care il vezi si experimentezi este neimportant, cu exceptia momentelor cand el reflecta interiorul tau.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Thurisaz: In milologia norvegiana, stravechiul si siretul Gigant Farbauti (tatal lui Loki) a fost dintotdeauna dusmanul zeilor nordici. Si, desi avea rolul de a chinui omenirea, au dat zeilor norvegieni un scop: sa protejeze taramurile lor sacre. Acesta runa reprezinta tradarea Gigantilor de gheata, si transmite mesajul ca e nevoie sa fii atent, vigilent cu ceea ce se intampla in jurul tau.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Ansuz : Raspunsurile de care ai nevoie sunt disponibile dar nu sunt inca recunoscute ca atare. Priveste cu atentie in jurul tau – semnele si confirmarile sunt disponibile peste tot. totul are o semnificatie si daca iei in considerare aceste semnificatii ajungi la o intelegere deplina. Tine minte sa nu ignori mesajele doar pentru ca nu iti place continutul lor. Orice experienta poate sa fie o lectie care sa te invete sa vezi adevarul si intelepciunea ta.

