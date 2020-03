HOROSCOP rune 13 martie. Săgetătorii sunt în dezechilibru cu cei din jur, Peștii trebuie să accepte schimbările

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH (cu fata in jos). Poate ca e bine sa ai o zi libera, sa te bucuri de tine si sa te rasfeti intr-un loc sau activitati ce te fac mai fericit. Trebuie sa iti schimbi viziunea despre ce crezi tu ca este negativ in viata ta. Nu le mai vedea drept ghinion ci ca pe obstacole constructive in calatoria ta care te fac mai puternic si implinit dupa ce le depasesti.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Nu te teme sa ceri sfaturi si ajutor de la cei ce stiu mai bine ca tine in domeniul muncii tale, chiar daca nu ai claritate ce vrei de la viitor. Orice primesti acum de la cei mai priceputi te va ajuta sa iti pui lucrurile intr-o perspectiva buna.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Ansuz sugereaza aici ca poate veni un interviu sau o testare. Daca este cazul, pregateste-te si foloseste-ti inteligenta in avantajul tau. Ai multe de spus, dar trage aer in piept si ia-ti timp sa gandesti inainte sa vorbesti.

