HOROSCOP rune 13 noiembrie. Săgetătorii caută răspunsuri, Berbecii își îndeplinesc dorințe

HOROSCOP. Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 13 noiembrie 2019.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz : Tu ai puterea fizica si interioara de a-ti implini toate visele, dar nu uita ca o data cu puterea vin si responsabilitatile. Puterea nu este o forta de aplicat asupra altora, ci o forta de ai preveni pe altii sa nu foloseasca puterea lor impotriva ta. Foloseste-ti aceasta puterea nobila ca sa ramai focusat pe obiectivele tale si nu permite sa fii manevrat. Nu lasa oamenii negativi sa te supere. Fii atent si la egoul tau : stapaneste-l si controleaza-l si vei reusi.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Jera : Asteapta-te la un rezultat pozitiv. Insa este devreme sa te culci pe proprii lauri ai victoriei. Esti aproape de succes, dar este nevoie sa treci prin toate fazele ciclului, fara exceptie. Iata care este dezideratul final – sa recoltezi ce ai semanat, dar si aceasta recoltare prespune un efort prin care e nevoie sa treci. Nu te poti relaxa acum, altfel risti sa pierzi totul.

HOROSCOP. ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – HAGALAZ : Runa germanica Hagalaz semnifica puterile elementale, semnifica conceptul de distrugere si este asociata cu grindina. Aparitia acestei rune anunta faptul ca sunt posibile zdruncinaturi in realitatea ta curenta, in munca in relatie sau mai ales in credintele tale. Dar nu esti deloc neajutorat iar solutiile sunt total la indemana ta. Uneori ai nevoie de o grindina ca sa stii cat esti de puternic cu adevarat. Si dupa orice distrugere urmeaza o refacere cu rezultat mai bun ca inainte, moment la care vei intelege de ce a fost nevoie de ea.

